Уролог Лубенников: спорт провоцирует выход камней из почек

Уролог Лубенников: спорт провоцирует выход камней из почек

06 сентября 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Спортивные нагрузки могут стать причиной выхода камней из почек, считает Александр Лубенников Фото: Александр Мамаев © URA.RU Спровоцировать выход камней из почек при мочекаменной болезни могут бег, прыжки, езда по неровной дороге, авиаперелеты и употребление большого количества жидкостей, в частности, арбузов. Об этом URA.RU рассказал врач-уролог, андролог, член Европейской ассоциации урологов (EAU), доктор медицинских наук Александр Лубенников. «Причиной выхода камней из почек может быть повышенное выделение мочи при употреблении большого объема жидкости, фруктов, в том числе арбузов, мочегонных лекарственных препаратов. Также спровоцировать может любое вибрационное воздействие: бег, езда по неровной дороге на автомобиле, авиаперелет, прыжки и так далее», — объяснил Александр Лубенников. Уролог подчеркнул, что самостоятельно провоцировать выход камней из почек опасно. «Горячая ванная или грелка могут способствовать выходу камней из мочеточника, органа, соединяющего почку с мочевым пузырем. Но при повышении температуры тела делать это категорически противопоказано. Также не нужно специально провоцировать выход камней из почек. Особенно при отсутствии возможности оказания квалифицированной врачебной помощи. Такая провокация может привести к резкой боли — почечной колике, а в ряде случаев — к развитию воспаления в почке. Особенно нежелательны такие мероприятия, если диаметр камня превышает 5 мм, потому что вероятность его полного выхода небольшая», — отметил Лубенников. Ранее уролог-андролог Владимир Степанов заявил, что способствовать образованию камней в почках может накипь в чайнике. Она увеличивает количество солей кальция в организме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спровоцировать выход камней из почек при мочекаменной болезни могут бег, прыжки, езда по неровной дороге, авиаперелеты и употребление большого количества жидкостей, в частности, арбузов. Об этом URA.RU рассказал врач-уролог, андролог, член Европейской ассоциации урологов (EAU), доктор медицинских наук Александр Лубенников. «Причиной выхода камней из почек может быть повышенное выделение мочи при употреблении большого объема жидкости, фруктов, в том числе арбузов, мочегонных лекарственных препаратов. Также спровоцировать может любое вибрационное воздействие: бег, езда по неровной дороге на автомобиле, авиаперелет, прыжки и так далее», — объяснил Александр Лубенников. Уролог подчеркнул, что самостоятельно провоцировать выход камней из почек опасно. «Горячая ванная или грелка могут способствовать выходу камней из мочеточника, органа, соединяющего почку с мочевым пузырем. Но при повышении температуры тела делать это категорически противопоказано. Также не нужно специально провоцировать выход камней из почек. Особенно при отсутствии возможности оказания квалифицированной врачебной помощи. Такая провокация может привести к резкой боли — почечной колике, а в ряде случаев — к развитию воспаления в почке. Особенно нежелательны такие мероприятия, если диаметр камня превышает 5 мм, потому что вероятность его полного выхода небольшая», — отметил Лубенников. Ранее уролог-андролог Владимир Степанов заявил, что способствовать образованию камней в почках может накипь в чайнике. Она увеличивает количество солей кальция в организме.