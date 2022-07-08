Уролог Степанов рассказал о камнях в почках из-за воды из чайника

09 июля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Накипь может навредить организму, сказал Владимир Степанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Накипь в чайнике может способствовать образованию камней в почках из-за повышенного количества солей кальция. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов. «Многое зависит от качества воды. Накипь в чайнике — это очень плохо. Сначала она попадает в желудок. Таким образом, мы увеличиваем количество солей кальция в организме. Мы повышаем уровень кальция в крови, что приводит к процессу камнеобразования в почках», — предупредил Владимир Степанов. По его словам, камни, основанные на этом элементе, наиболее характерны для определенной территории в России. «Оксалатный нефролитиаз является доминирующим в Москве, Московской области и, в целом, на Среднерусской возвышенности», — добавил эксперт. Он отметил, что накипь вредна не только для почек, но и органов желудочно-кишечного тракта. Уролог также указал на другую частую причину мочекаменной болезни. «Уратные камни образуются из мочевой кислоты. Они встречаются реже. Источником для образования этой кислоты является пуриновое основание. В некоторых продуктах есть очень высокое содержание этого соединения. Например, мясо, морской окунь», — сообщил специалист. Степанов объяснил, что при частом употреблении этой пищи, может начаться рост мочевой кислоты, а впоследствии и камнеобразование. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Накипь в чайнике может способствовать образованию камней в почках из-за повышенного количества солей кальция. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов. «Многое зависит от качества воды. Накипь в чайнике — это очень плохо. Сначала она попадает в желудок. Таким образом, мы увеличиваем количество солей кальция в организме. Мы повышаем уровень кальция в крови, что приводит к процессу камнеобразования в почках», — предупредил Владимир Степанов. По его словам, камни, основанные на этом элементе, наиболее характерны для определенной территории в России. «Оксалатный нефролитиаз является доминирующим в Москве, Московской области и, в целом, на Среднерусской возвышенности», — добавил эксперт. Он отметил, что накипь вредна не только для почек, но и органов желудочно-кишечного тракта. Уролог также указал на другую частую причину мочекаменной болезни. «Уратные камни образуются из мочевой кислоты. Они встречаются реже. Источником для образования этой кислоты является пуриновое основание. В некоторых продуктах есть очень высокое содержание этого соединения. Например, мясо, морской окунь», — сообщил специалист. Степанов объяснил, что при частом употреблении этой пищи, может начаться рост мочевой кислоты, а впоследствии и камнеобразование.