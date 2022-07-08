08 июля 2022

Уролог Степанов рассказал о камнях в почках из-за воды из чайника

© Служба новостей «URA.RU»
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Накипь может навредить организму, сказал Владимир Степанов Фото:

Накипь в чайнике может способствовать образованию камней в почках из-за повышенного количества солей кальция. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов.

«Многое зависит от качества воды. Накипь в чайнике — это очень плохо. Сначала она попадает в желудок. Таким образом, мы увеличиваем количество солей кальция в организме. Мы повышаем уровень кальция в крови, что приводит к процессу камнеобразования в почках», — предупредил Владимир Степанов.

По его словам, камни, основанные на этом элементе, наиболее характерны для определенной территории в России. «Оксалатный нефролитиаз является доминирующим в Москве, Московской области и, в целом, на Среднерусской возвышенности», — добавил эксперт. Он отметил, что накипь вредна не только для почек, но и органов желудочно-кишечного тракта.

Уролог также указал на другую частую причину мочекаменной болезни. «Уратные камни образуются из мочевой кислоты. Они встречаются реже. Источником для образования этой кислоты является пуриновое основание. В некоторых продуктах есть очень высокое содержание этого соединения. Например, мясо, морской окунь», — сообщил специалист. Степанов объяснил, что при частом употреблении этой пищи, может начаться рост мочевой кислоты, а впоследствии и камнеобразование.

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Накипь в чайнике может способствовать образованию камней в почках из-за повышенного количества солей кальция. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов. «Многое зависит от качества воды. Накипь в чайнике — это очень плохо. Сначала она попадает в желудок. Таким образом, мы увеличиваем количество солей кальция в организме. Мы повышаем уровень кальция в крови, что приводит к процессу камнеобразования в почках», — предупредил Владимир Степанов. По его словам, камни, основанные на этом элементе, наиболее характерны для определенной территории в России. «Оксалатный нефролитиаз является доминирующим в Москве, Московской области и, в целом, на Среднерусской возвышенности», — добавил эксперт. Он отметил, что накипь вредна не только для почек, но и органов желудочно-кишечного тракта. Уролог также указал на другую частую причину мочекаменной болезни. «Уратные камни образуются из мочевой кислоты. Они встречаются реже. Источником для образования этой кислоты является пуриновое основание. В некоторых продуктах есть очень высокое содержание этого соединения. Например, мясо, морской окунь», — сообщил специалист. Степанов объяснил, что при частом употреблении этой пищи, может начаться рост мочевой кислоты, а впоследствии и камнеобразование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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