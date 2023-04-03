Пенсионерку из ЯНАО отправят в колонию за распространение наркотиков

04 апреля 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Пенсионерку отправят на три года в колонию общего режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионерку из Красноселькупского района ЯНАО отправят в колонию за распространение наркотических веществ. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, 68-летняя женщина является ветераном Ямала. «Установлено, что в декабре 2022 г. женщина приобрела наркотическое средство в крупном размере, которое планировала продать мелкими партиями и заработать деньги. В январе 2023 г. незаконная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а запрещенные вещества изъяты», — говорится в сообщении. В надзорном ведомстве добавили, что пенсионерка будет отбывать срок в колонии общего режима. За счет статуса ветерана и положительной характеристики ее лишат свободы на три года.

Пенсионерку из Красноселькупского района ЯНАО отправят в колонию за распространение наркотических веществ. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, 68-летняя женщина является ветераном Ямала. «Установлено, что в декабре 2022 г. женщина приобрела наркотическое средство в крупном размере, которое планировала продать мелкими партиями и заработать деньги. В январе 2023 г. незаконная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а запрещенные вещества изъяты», — говорится в сообщении. В надзорном ведомстве добавили, что пенсионерка будет отбывать срок в колонии общего режима. За счет статуса ветерана и положительной характеристики ее лишат свободы на три года.