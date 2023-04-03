03 апреля 2023
02 апреля 2023
01 апреля 2023

Пенсионерку из ЯНАО отправят в колонию за распространение наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Женская исправительная колония. Курган , колючая проволока, осужденные, женская колония, исправительная колония 4
Пенсионерку отправят на три года в колонию общего режима Фото:

Пенсионерку из Красноселькупского района ЯНАО отправят в колонию за распространение наркотических веществ. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, 68-летняя женщина является ветераном Ямала.

«Установлено, что в декабре 2022 г. женщина приобрела наркотическое средство в крупном размере, которое планировала продать мелкими партиями и заработать деньги. В январе 2023 г. незаконная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а запрещенные вещества изъяты», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что пенсионерка будет отбывать срок в колонии общего режима. За счет статуса ветерана и положительной характеристики ее лишат свободы на три года.

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Пенсионерку из Красноселькупского района ЯНАО отправят в колонию за распространение наркотических веществ. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, 68-летняя женщина является ветераном Ямала. «Установлено, что в декабре 2022 г. женщина приобрела наркотическое средство в крупном размере, которое планировала продать мелкими партиями и заработать деньги. В январе 2023 г. незаконная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а запрещенные вещества изъяты», — говорится в сообщении. В надзорном ведомстве добавили, что пенсионерка будет отбывать срок в колонии общего режима. За счет статуса ветерана и положительной характеристики ее лишат свободы на три года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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