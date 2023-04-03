Пенсионерку из ЯНАО отправят в колонию за распространение наркотиков

Пенсионерку из Красноселькупского района ЯНАО отправят в колонию за распространение наркотических веществ. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, 68-летняя женщина является ветераном Ямала.
«Установлено, что в декабре 2022 г. женщина приобрела наркотическое средство в крупном размере, которое планировала продать мелкими партиями и заработать деньги. В январе 2023 г. незаконная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а запрещенные вещества изъяты», — говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве добавили, что пенсионерка будет отбывать срок в колонии общего режима. За счет статуса ветерана и положительной характеристики ее лишат свободы на три года.
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