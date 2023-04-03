Больше десяти свердловчан заразились смертельно опасной инфекцией

В Свердловской области за три месяца 2023 года обнаружили 13 случаев заболевания смертельно опасной корью. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В Свердловской области в 2023 году зарегистрировано 13 эпидемически не связанных между собой случаев заболевания корью», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там подчеркнули, что с 2021 по 2022 года в регионе не было ни одного заболевшего корью, а в 2020 году был выявлен только один пациент.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в Свердловской области, как и по всей России проходит вакцинация от кори. Ее могут пройти те. Кто раньше не болел и не прививался.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.