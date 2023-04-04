ЕС и США заявили о желании снизить зависимость от российского ядерного топлива

Соединенные Штаты и Евросоюз собираются снизить зависимость от российского ядерного топлива и связанных с ним услуг. Об этом сообщается в заявлении энергетического совета ЕС и Америки.
«Совет намерен интенсифицировать сотрудничество по снижению зависимости от России в области ядерного топлива и услуг по топливному циклу и поддерживает продолжающиеся усилия стран сообщества по диверсификации поставок ядерного топлива», — сообщается в заявлении, его цитирует РИА Новости. Заявление было распространено по итогам заседания под председательством госсекретаря США Энтони Блинкена и главы евродипломатии Жозепа Борреля в Брюсселе.
Отказ от стран Запада от российского топлива и энергетики происходит в рамках антироссийских санкций. Санкции против России были введены в ответ на начало специальной военной операции на Украине. Ранее ограничения против российского ядерного сектора не вошли в последний пакет санкций Евросоюза, передает RT.
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