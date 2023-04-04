Financial Times призвала Украину пересмотреть свои границы

Если киевские власти согласятся на пересмотр границ страны, то украинский конфликт будет завершен. С таким заявлением выступил профессор международного права Падуанского университета Тарцисио Гаццини. Он призвал Украину отказаться от Донбасса и Крыма.
«Такая окончательная уступка Украины может быть единственной альтернативой конфликту, который длится уже слишком долго», — написал Тарцисио Гаццини в своем письме изданию Financial Times. Он считает, что это необходимо во избежание ядерной эскалации.
К аналогичному мнению пришли в Японии. Об этом сообщают журналисты японского издания Asahi Shimbun. Они считают, что Украина не продержится долго, поэтому ей нужно искать компромиссы, передает RT.
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