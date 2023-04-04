Financial Times призвала Украину пересмотреть свои границы

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Официальный сайт президента Украины, флаги украины
Профессор Тарцисио Гаццини считает, что Украина должна пойти на компромисс ради мира Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если киевские власти согласятся на пересмотр границ страны, то украинский конфликт будет завершен. С таким заявлением выступил профессор международного права Падуанского университета Тарцисио Гаццини. Он призвал Украину отказаться от Донбасса и Крыма.

«Такая окончательная уступка Украины может быть единственной альтернативой конфликту, который длится уже слишком долго», — написал Тарцисио Гаццини в своем письме изданию Financial Times. Он считает, что это необходимо во избежание ядерной эскалации.

К аналогичному мнению пришли в Японии. Об этом сообщают журналисты японского издания Asahi Shimbun. Они считают, что Украина не продержится долго, поэтому ей нужно искать компромиссы, передает RT.

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Если киевские власти согласятся на пересмотр границ страны, то украинский конфликт будет завершен. С таким заявлением выступил профессор международного права Падуанского университета Тарцисио Гаццини. Он призвал Украину отказаться от Донбасса и Крыма. «Такая окончательная уступка Украины может быть единственной альтернативой конфликту, который длится уже слишком долго», — написал Тарцисио Гаццини в своем письме изданию Financial Times. Он считает, что это необходимо во избежание ядерной эскалации. К аналогичному мнению пришли в Японии. Об этом сообщают журналисты японского издания Asahi Shimbun. Они считают, что Украина не продержится долго, поэтому ей нужно искать компромиссы, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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