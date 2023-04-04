CNN: Трамп напал на судью по своему делу 05 апреля 2023 в 07:18 Размер текста - 17 + Дональд Трамп резко раскритиковал судью и прокурора по собственному делу, сообщает CNN Фото: Official White House / Shealah Craighead Экс-президент США Дональд Трамп совершил нападение на судью и прокурора по своему делу. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Трамп напал на судью и прокурора по его делу сегодня вечером из Мар-а-Лаго», — передает CNN . Там добавили, что политик выступил с резкой критикой по поводу обвинений в свой адрес, а также уличил судью, наблюдающего за ходом дела, в ненависти к своей личности. Ранее бывший президент США Трамп заявил, что последнее слушание повергло его в шок. По его мнению, в данном конкретном случае нет фактов наличия какого-либо уголовного дела. Также отмечалось, что с Трампа был снят ранее наложенный арест. Экс-президент США Дональд Трамп совершил нападение на судью и прокурора по своему делу. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Трамп напал на судью и прокурора по его делу сегодня вечером из Мар-а-Лаго», — передает CNN. Там добавили, что политик выступил с резкой критикой по поводу обвинений в свой адрес, а также уличил судью, наблюдающего за ходом дела, в ненависти к своей личности. Ранее бывший президент США Трамп заявил, что последнее слушание повергло его в шок. По его мнению, в данном конкретном случае нет фактов наличия какого-либо уголовного дела. Также отмечалось, что с Трампа был снят ранее наложенный арест. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям