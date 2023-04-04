04 апреля 2023

CNN: Трамп напал на судью по своему делу

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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональд Трамп резко раскритиковал судью и прокурора по собственному делу, сообщает CNN Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп совершил нападение на судью и прокурора по своему делу. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Трамп напал на судью и прокурора по его делу сегодня вечером из Мар-а-Лаго», — передает CNN. Там добавили, что политик выступил с резкой критикой по поводу обвинений в свой адрес, а также уличил судью, наблюдающего за ходом дела, в ненависти к своей личности.

Ранее бывший президент США Трамп заявил, что последнее слушание повергло его в шок. По его мнению, в данном конкретном случае нет фактов наличия какого-либо уголовного дела. Также отмечалось, что с Трампа был снят ранее наложенный арест.

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Экс-президент США Дональд Трамп совершил нападение на судью и прокурора по своему делу. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Трамп напал на судью и прокурора по его делу сегодня вечером из Мар-а-Лаго», — передает CNN. Там добавили, что политик выступил с резкой критикой по поводу обвинений в свой адрес, а также уличил судью, наблюдающего за ходом дела, в ненависти к своей личности. Ранее бывший президент США Трамп заявил, что последнее слушание повергло его в шок. По его мнению, в данном конкретном случае нет фактов наличия какого-либо уголовного дела. Также отмечалось, что с Трампа был снят ранее наложенный арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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