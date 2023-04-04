В Тюмени участницу ВОВ оставили без жизненно важных лекарств

05 апреля 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Женщине отказались выписывать рецепты в рамках государственной социальной помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени 96-летней участнице Великой Отечественной войны отказали в получении бесплатных жизненно важных лекарств по программе государственной социальной помощи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Прокуратура округа провела проверку по обращению 96-летней женщины об отказе в назначении жизненно важных лекарственных препаратов. В ходе проверки установлено, что истица является участником Великой Отечественной Войны, инвалидом 2 группы и имеет право на набор социальных услуг в виде льготного лекарственного обеспечения. Однако с октября 2022 года ей было отказано в обеспечении льготными лекарственными препаратами в связи с необходимостью идентификации в Федеральном регистре», — говорится в сообщении. Известно, что женщина зарегистрирована в Москве, однако в силу возраста и состояния здоровья живет в Тюмени вместе с родственниками. Чтобы продолжить получать лекарства, пенсионеру предложили самостоятельно перевести ее документы из Москвы в Тюмень. Суд решил, что эти требования неправомерны, и обязал тюменский депздрав обеспечить ветерана нужными препаратами.

В Тюмени 96-летней участнице Великой Отечественной войны отказали в получении бесплатных жизненно важных лекарств по программе государственной социальной помощи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Прокуратура округа провела проверку по обращению 96-летней женщины об отказе в назначении жизненно важных лекарственных препаратов. В ходе проверки установлено, что истица является участником Великой Отечественной Войны, инвалидом 2 группы и имеет право на набор социальных услуг в виде льготного лекарственного обеспечения. Однако с октября 2022 года ей было отказано в обеспечении льготными лекарственными препаратами в связи с необходимостью идентификации в Федеральном регистре», — говорится в сообщении. Известно, что женщина зарегистрирована в Москве, однако в силу возраста и состояния здоровья живет в Тюмени вместе с родственниками. Чтобы продолжить получать лекарства, пенсионеру предложили самостоятельно перевести ее документы из Москвы в Тюмень. Суд решил, что эти требования неправомерны, и обязал тюменский депздрав обеспечить ветерана нужными препаратами.