04 апреля 2023
03 апреля 2023

В Тюмени участницу ВОВ оставили без жизненно важных лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщине отказались выписывать рецепты в рамках государственной социальной помощи Фото:

В Тюмени 96-летней участнице Великой Отечественной войны отказали в получении бесплатных жизненно важных лекарств по программе государственной социальной помощи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Прокуратура округа провела проверку по обращению 96-летней женщины об отказе в назначении жизненно важных лекарственных препаратов. В ходе проверки установлено, что истица является участником Великой Отечественной Войны, инвалидом 2 группы и имеет право на набор социальных услуг в виде льготного лекарственного обеспечения. Однако с октября 2022 года ей было отказано в обеспечении льготными лекарственными препаратами в связи с необходимостью идентификации в Федеральном регистре», — говорится в сообщении.

Известно, что женщина зарегистрирована в Москве, однако в силу возраста и состояния здоровья живет в Тюмени вместе с родственниками. Чтобы продолжить получать лекарства, пенсионеру предложили самостоятельно перевести ее документы из Москвы в Тюмень. Суд решил, что эти требования неправомерны, и обязал тюменский депздрав обеспечить ветерана нужными препаратами.

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В Тюмени 96-летней участнице Великой Отечественной войны отказали в получении бесплатных жизненно важных лекарств по программе государственной социальной помощи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Прокуратура округа провела проверку по обращению 96-летней женщины об отказе в назначении жизненно важных лекарственных препаратов. В ходе проверки установлено, что истица является участником Великой Отечественной Войны, инвалидом 2 группы и имеет право на набор социальных услуг в виде льготного лекарственного обеспечения. Однако с октября 2022 года ей было отказано в обеспечении льготными лекарственными препаратами в связи с необходимостью идентификации в Федеральном регистре», — говорится в сообщении. Известно, что женщина зарегистрирована в Москве, однако в силу возраста и состояния здоровья живет в Тюмени вместе с родственниками. Чтобы продолжить получать лекарства, пенсионеру предложили самостоятельно перевести ее документы из Москвы в Тюмень. Суд решил, что эти требования неправомерны, и обязал тюменский депздрав обеспечить ветерана нужными препаратами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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