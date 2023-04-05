Треть россиян испугалась восстания нейросети в ближайшие 50 лет

05 апреля 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Россияне боятся восстания искусственного интеллекта, говорится в опросе ВЦИОМ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Около 30 процентов россиян верят, что нейросети выйдут из-под контроля в ближайшие 50 лет, чтобы начать восстание. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Согласно данным ВЦИОМ, в вероятность того, что в ближайшие 50 лет нейросети могут выйти из-под контроля человека и произойдет так называемое восстание машин, верят 30% россиян», — передает результат опроса ТАСС. Там же указано, что 59% опрошенных не верят в подобный исход событий. В результате опроса выяснилось, что статистически технологий меньше боятся люди, которые хорошо разбираются в теме нейросетей (12%). В общей сложности о нейросетях знают 63% россиян. ВЦИОМ провел опрос среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет 2 апреля. Отмечается, что погрешность результатов не превышает 2,5%. Создатель сайта Кремля предрек исчезновение ряда профессий из-за нейросетей. Он отметил, что без работы в ближайшие несколько лет могут остаться юристы, экономисты, менеджеры и копирайтеры.

Около 30 процентов россиян верят, что нейросети выйдут из-под контроля в ближайшие 50 лет, чтобы начать восстание. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Согласно данным ВЦИОМ, в вероятность того, что в ближайшие 50 лет нейросети могут выйти из-под контроля человека и произойдет так называемое восстание машин, верят 30% россиян», — передает результат опроса ТАСС. Там же указано, что 59% опрошенных не верят в подобный исход событий. В результате опроса выяснилось, что статистически технологий меньше боятся люди, которые хорошо разбираются в теме нейросетей (12%). В общей сложности о нейросетях знают 63% россиян. ВЦИОМ провел опрос среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет 2 апреля. Отмечается, что погрешность результатов не превышает 2,5%. Создатель сайта Кремля предрек исчезновение ряда профессий из-за нейросетей. Он отметил, что без работы в ближайшие несколько лет могут остаться юристы, экономисты, менеджеры и копирайтеры.