Создатель сайта Кремля предрек исчезновение ряда профессий из-за нейросетей

31 марта 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Нейросети заменят людей, занятых рутинными делами Фото: Анна Майорова © URA.RU В ближайшие 3-5 лет нейросети могут оставить без работы юристов, экономистов, менеджеров и копирайтеров. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте Развития Интернета. «Это юристы, экономисты, отчасти преподаватели и менеджеры низкого уровня. А дальше идут художники, архитекторы. Но они, скорее всего, в первое время станут операторами нейросетей, то есть будут использовать это как инструмент. Будет возможность перепрофилироваться. У них еще все неплохо. И, конечно, еще целый ряд SMM-специалистов, копирайтеров, людей, кто работает с текстом, редакторов. Тут прям будет катастрофа», — сказал Артем Геллер. При этом, как отметил эксперт, люди могут стать операторами нейросетей. «Творческая профессия. Выбирать, руководить, задавать вопросы чатам, нейросетям. В любом случае потери будут довольно объемные в разных направлениях. Даже был в интернете список профессий, которые заменят нейросетями. Он был создан самой нейросетью. Там есть довольно много профессий, которые легко заменить», — уточнил он. Ранее Илон Маск и более 1000 экспертов в области искусственного интеллекта потребовали ввести мораторий на обучение нейросетей. Они считают, что это неконтролируемый процесс, который может представлять угрозу человечеству. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ближайшие 3-5 лет нейросети могут оставить без работы юристов, экономистов, менеджеров и копирайтеров. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте Развития Интернета. «Это юристы, экономисты, отчасти преподаватели и менеджеры низкого уровня. А дальше идут художники, архитекторы. Но они, скорее всего, в первое время станут операторами нейросетей, то есть будут использовать это как инструмент. Будет возможность перепрофилироваться. У них еще все неплохо. И, конечно, еще целый ряд SMM-специалистов, копирайтеров, людей, кто работает с текстом, редакторов. Тут прям будет катастрофа», — сказал Артем Геллер. При этом, как отметил эксперт, люди могут стать операторами нейросетей. «Творческая профессия. Выбирать, руководить, задавать вопросы чатам, нейросетям. В любом случае потери будут довольно объемные в разных направлениях. Даже был в интернете список профессий, которые заменят нейросетями. Он был создан самой нейросетью. Там есть довольно много профессий, которые легко заменить», — уточнил он. Ранее Илон Маск и более 1000 экспертов в области искусственного интеллекта потребовали ввести мораторий на обучение нейросетей. Они считают, что это неконтролируемый процесс, который может представлять угрозу человечеству.