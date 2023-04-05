В челябинском озере утонул подводный охотник из Екатеринбурга

05 апреля 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Местные спасатели занимаются поиском тела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В озере Улагач (Челябинская область) утонул житель Екатеринбурга. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, 63-летний мужчина занимался подводной охотой. «Мужчина приехал из соседнего региона для подводной охоты. В настоящее время ведется работа по поиску тела и извлечению тела», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-центром поисково-спасательной службы (ПСС) региона. Там сообщили, что водоем находится на территории Озерского городского округа, и на нем должны работать муниципальные спасатели. В пресс-службе ПСС Озерска URA.RU сообщили, что специалисты работают целый день, но тело пока не нашли. Челябинские рыбаки говорят, что в Улагаче водится щука. Но никто не собирается, рискуя жизнью, выходить на лед или нырять в воду даже ради самых крупных трофеев.

В озере Улагач (Челябинская область) утонул житель Екатеринбурга. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, 63-летний мужчина занимался подводной охотой. «Мужчина приехал из соседнего региона для подводной охоты. В настоящее время ведется работа по поиску тела и извлечению тела», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-центром поисково-спасательной службы (ПСС) региона. Там сообщили, что водоем находится на территории Озерского городского округа, и на нем должны работать муниципальные спасатели. В пресс-службе ПСС Озерска URA.RU сообщили, что специалисты работают целый день, но тело пока не нашли. Челябинские рыбаки говорят, что в Улагаче водится щука. Но никто не собирается, рискуя жизнью, выходить на лед или нырять в воду даже ради самых крупных трофеев.