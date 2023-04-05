В челябинском озере утонул подводный охотник из Екатеринбурга

В озере Улагач (Челябинская область) утонул житель Екатеринбурга. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, 63-летний мужчина занимался подводной охотой.
«Мужчина приехал из соседнего региона для подводной охоты. В настоящее время ведется работа по поиску тела и извлечению тела», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-центром поисково-спасательной службы (ПСС) региона. Там сообщили, что водоем находится на территории Озерского городского округа, и на нем должны работать муниципальные спасатели. В пресс-службе ПСС Озерска URA.RU сообщили, что специалисты работают целый день, но тело пока не нашли.
Челябинские рыбаки говорят, что в Улагаче водится щука. Но никто не собирается, рискуя жизнью, выходить на лед или нырять в воду даже ради самых крупных трофеев.
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