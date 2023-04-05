В челябинском озере утонул подводный охотник из Екатеринбурга

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Установка подводного памятника, посвященного морякам-подводникам. Озеро Увильды. Челябинск., водолаз
Местные спасатели занимаются поиском тела Фото:

В озере Улагач (Челябинская область) утонул житель Екатеринбурга. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, 63-летний мужчина занимался подводной охотой.

«Мужчина приехал из соседнего региона для подводной охоты. В настоящее время ведется работа по поиску тела и извлечению тела», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-центром поисково-спасательной службы (ПСС) региона. Там сообщили, что водоем находится на территории Озерского городского округа, и на нем должны работать муниципальные спасатели. В пресс-службе ПСС Озерска URA.RU сообщили, что специалисты работают целый день, но тело пока не нашли.

Челябинские рыбаки говорят, что в Улагаче водится щука. Но никто не собирается, рискуя жизнью, выходить на лед или нырять в воду даже ради самых крупных трофеев.

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В озере Улагач (Челябинская область) утонул житель Екатеринбурга. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, 63-летний мужчина занимался подводной охотой. «Мужчина приехал из соседнего региона для подводной охоты. В настоящее время ведется работа по поиску тела и извлечению тела», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-центром поисково-спасательной службы (ПСС) региона. Там сообщили, что водоем находится на территории Озерского городского округа, и на нем должны работать муниципальные спасатели. В пресс-службе ПСС Озерска URA.RU сообщили, что специалисты работают целый день, но тело пока не нашли. Челябинские рыбаки говорят, что в Улагаче водится щука. Но никто не собирается, рискуя жизнью, выходить на лед или нырять в воду даже ради самых крупных трофеев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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