Третий класс пожарной опасности ввели в 22 муниципалитетах Челябинской области

Из-за природных пожаров в 22 муниципалитетах региона объявлен третий класс пожарной опасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на территориях 22 муниципалитетов введен третий класс пожарной опасности из пяти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

«На территории 22 муниципалитетов региона установлен третий, средний класс пожарной опасности. Он характеризуется тем, что к природным пожарам, в большинстве случаев, приводят источники огня. Пожары интенсивны, выделяют большое количество тепла, быстро распространяются и создают новые очаги возгораний», — сообщили в ведомстве.

Ранее минэкологии региона предупредило, что дым и запах гари может появиться в Челябинске из-за пожаров в области. В городе введен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени.