04 апреля 2023

Третий класс пожарной опасности ввели в 22 муниципалитетах Челябинской области

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Учения МЧС по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. Челябинск, дым, пожар, огонь, лесной пожар, пожар в поле, горит трава, пожароопасный период, ландшафтный пожар, тушение пожаров
Из-за природных пожаров в 22 муниципалитетах региона объявлен третий класс пожарной опасности Фото:

В Челябинской области на территориях 22 муниципалитетов введен третий класс пожарной опасности из пяти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

«На территории 22 муниципалитетов региона установлен третий, средний класс пожарной опасности. Он характеризуется тем, что к природным пожарам, в большинстве случаев, приводят источники огня. Пожары интенсивны, выделяют большое количество тепла, быстро распространяются и создают новые очаги возгораний», — сообщили в ведомстве.

Ранее минэкологии региона предупредило, что дым и запах гари может появиться в Челябинске из-за пожаров в области. В городе введен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени.

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В Челябинской области на территориях 22 муниципалитетов введен третий класс пожарной опасности из пяти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области. «На территории 22 муниципалитетов региона установлен третий, средний класс пожарной опасности. Он характеризуется тем, что к природным пожарам, в большинстве случаев, приводят источники огня. Пожары интенсивны, выделяют большое количество тепла, быстро распространяются и создают новые очаги возгораний», — сообщили в ведомстве. Ранее минэкологии региона предупредило, что дым и запах гари может появиться в Челябинске из-за пожаров в области. В городе введен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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