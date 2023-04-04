04 апреля 2023

До Челябинска дотянулся дым от ландшафтных пожаров

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Смог, дым, неблагоприятные метеоусловия. Челябинск, дым, смог, неблагоприятные метеоусловия, нму
В районах города могут появляться дым и запах гари Фото:

В Челябинске 5 апреля могут появляться дым и запах гари от ландшафтных пожаров, которые возникают по всей области. Об этом предупредили в пресс-службе минэко региона.

«Из-за возникающих ландшафтных пожаров вокруг территории Челябинска в разных районах города может наблюдаться дымка и ощущаться запах гари. В связи с этим промышленные предприятия снижают негативное воздействие на атмосферный воздух», — сообщили в пресс-службе.

В городе введен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени. Огнеборцы продолжают тушить и предотвращать ландшафтные пожары. Ситуация под контролем.

Ранее сообщалось, что площадь ландшафтных пожаров составила 80 гектаров. Зафиксирован 101 выезд на пожары, частой причиной называют небрежное отношение человека к огню.

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В Челябинске 5 апреля могут появляться дым и запах гари от ландшафтных пожаров, которые возникают по всей области. Об этом предупредили в пресс-службе минэко региона. «Из-за возникающих ландшафтных пожаров вокруг территории Челябинска в разных районах города может наблюдаться дымка и ощущаться запах гари. В связи с этим промышленные предприятия снижают негативное воздействие на атмосферный воздух», — сообщили в пресс-службе. В городе введен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени. Огнеборцы продолжают тушить и предотвращать ландшафтные пожары. Ситуация под контролем. Ранее сообщалось, что площадь ландшафтных пожаров составила 80 гектаров. Зафиксирован 101 выезд на пожары, частой причиной называют небрежное отношение человека к огню.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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