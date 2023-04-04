До Челябинска дотянулся дым от ландшафтных пожаров

В районах города могут появляться дым и запах гари Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 5 апреля могут появляться дым и запах гари от ландшафтных пожаров, которые возникают по всей области. Об этом предупредили в пресс-службе минэко региона.

«Из-за возникающих ландшафтных пожаров вокруг территории Челябинска в разных районах города может наблюдаться дымка и ощущаться запах гари. В связи с этим промышленные предприятия снижают негативное воздействие на атмосферный воздух», — сообщили в пресс-службе.

В городе введен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени. Огнеборцы продолжают тушить и предотвращать ландшафтные пожары. Ситуация под контролем.

Ранее сообщалось, что площадь ландшафтных пожаров составила 80 гектаров. Зафиксирован 101 выезд на пожары, частой причиной называют небрежное отношение человека к огню.