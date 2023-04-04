04 апреля 2023

В Свердловской области растет индекс промышленного производства

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, промышленность, синарский трубный завод, промышленное предприятие, стз, рабочий, производство
По итогам января и февраля 2023 года зафиксирован рост промышленного производства, считает Владимир Якушев Фото:

По итогу первых месяцев 2023 года в Свердловской области фиксируется рост индекса промышленного производства. Об этом на годовом собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, передает корреспондент URA.RU.

«Промышленность Урала и Сибири не допустила остановки и развала производства — того, чем нас пугали [недружественные страны], не осуществилось. Индекс промпроизводства по итогу 2022 года снизился всего на 0,6%. По итогам января и февраля фиксируется разворот в сторону роста — по Свердловской области индекс составил 107,3%», — отметил Якушев.

Ранее Владимир Якушев дал губернаторам УрФО ключевую установку на год — поддержать наиболее уязвимые группы граждан, реализовать инфраструктурные проекты, а также стимулировать опережающее инвестиционное развитие. Это при том, что бюджеты на период 2023—2025 в регионах УрФО приняты с дефицитом.

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По итогу первых месяцев 2023 года в Свердловской области фиксируется рост индекса промышленного производства. Об этом на годовом собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, передает корреспондент URA.RU. «Промышленность Урала и Сибири не допустила остановки и развала производства — того, чем нас пугали [недружественные страны], не осуществилось. Индекс промпроизводства по итогу 2022 года снизился всего на 0,6%. По итогам января и февраля фиксируется разворот в сторону роста — по Свердловской области индекс составил 107,3%», — отметил Якушев. Ранее Владимир Якушев дал губернаторам УрФО ключевую установку на год — поддержать наиболее уязвимые группы граждан, реализовать инфраструктурные проекты, а также стимулировать опережающее инвестиционное развитие. Это при том, что бюджеты на период 2023—2025 в регионах УрФО приняты с дефицитом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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