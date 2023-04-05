Кремль: у Москвы появились обязательства после вступления Финляндии в НАТО

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

После вступления Финляндии в НАТО Россия предпримет некоторые действия для ребалансировки безопасности в Европе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Вступление Финляндии в НАТО не вносит вклад в дело укрепления стабильности и безопасности, и предсказуемости на европейском континенте. Это обязывает нас принимать необходимые меры для ребалансировки всей системы безопасности. Не могу назвать конкретные шаги, которые будет делать Россия. Для этого потребуется определенное время. Это не единоразовый акт. Процессы растянуты во времени», — заявил Песков

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После вступления Финляндии в НАТО Россия предпримет некоторые действия для ребалансировки безопасности в Европе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Вступление Финляндии в НАТО не вносит вклад в дело укрепления стабильности и безопасности, и предсказуемости на европейском континенте. Это обязывает нас принимать необходимые меры для ребалансировки всей системы безопасности. Не могу назвать конкретные шаги, которые будет делать Россия. Для этого потребуется определенное время. Это не единоразовый акт. Процессы растянуты во времени», — заявил Песков
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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