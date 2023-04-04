Военный аналитик Прохватилов призвал модернизировать флот РФ в Балтике из-за расширения НАТО

05 апреля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Большая часть Балтики ушла под контроль НАТО, сказал Владимир Прохватилов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО После вступления Финляндии в НАТО стоит модернизировать Балтийский флот, а также возобновить ядерные учения и испытания. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Что касается Балтийского флота, надо вообще переходить к иному формату присутствия наших кораблей там, потому что Балтика [после вступления в НАТО Финляндии] становится полностью натовской. Оттуда, я считаю, нужно вывести большие корабли, оставить тральщики, небольшое количество подводных лодок, лучше всего сверхмалых. А также делать ставку на диверсионные группы, на морской десант, морские дроны, которые необходимо произвести в большом количестве», — сказал Владимир Прохватилов. Также необходимо провести ряд превентивных мер, чтобы избежать конфликта, отметил эксперт. «Были предложения, и я думаю, они актуальны: проводить учения Ленинградского военного округа с имитацией нанесения ядерного удара по территории НАТО, то есть Финляндии и Швеции. Возобновить испытания ядерного оружия на Новой Земле. Это показатель решимости. Северная Корея регулярно проводит испытания ядерного оружия, и никто не смеет на нее напасть. Еще и потому, что все знают: в случае такого нападения [северокорейский лидер] Ким Чен Ын немедленно нанесет удар всеми имеющимися средствами», — подчеркнул старший научный сотрудник Академии военных наук. Финляндия вступила в НАТО. Она стала 31 членом альянса. По данным финской газеты Iltalehti, альянс планирует разместить свою базу в северных регионах страны, у границы с Россией. В МИД РФ предупредили, что будут вынуждены предпринять ответные меры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После вступления Финляндии в НАТО стоит модернизировать Балтийский флот, а также возобновить ядерные учения и испытания. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Что касается Балтийского флота, надо вообще переходить к иному формату присутствия наших кораблей там, потому что Балтика [после вступления в НАТО Финляндии] становится полностью натовской. Оттуда, я считаю, нужно вывести большие корабли, оставить тральщики, небольшое количество подводных лодок, лучше всего сверхмалых. А также делать ставку на диверсионные группы, на морской десант, морские дроны, которые необходимо произвести в большом количестве», — сказал Владимир Прохватилов. Также необходимо провести ряд превентивных мер, чтобы избежать конфликта, отметил эксперт. «Были предложения, и я думаю, они актуальны: проводить учения Ленинградского военного округа с имитацией нанесения ядерного удара по территории НАТО, то есть Финляндии и Швеции. Возобновить испытания ядерного оружия на Новой Земле. Это показатель решимости. Северная Корея регулярно проводит испытания ядерного оружия, и никто не смеет на нее напасть. Еще и потому, что все знают: в случае такого нападения [северокорейский лидер] Ким Чен Ын немедленно нанесет удар всеми имеющимися средствами», — подчеркнул старший научный сотрудник Академии военных наук. Финляндия вступила в НАТО. Она стала 31 членом альянса. По данным финской газеты Iltalehti, альянс планирует разместить свою базу в северных регионах страны, у границы с Россией. В МИД РФ предупредили, что будут вынуждены предпринять ответные меры.