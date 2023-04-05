В Китае озвучили опасные последствия от вступления Финляндии в НАТО

Global Times: вступление Финляндии в НАТО заставит Россию активнее развертывать свое ядерное оружие

05 апреля 2023 в 09:21 Размер текста - 17 +

Вступление Финляндии в альянс снизит уровень европейской безопасности, пишет Global Times Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Вступление Финляндии в НАТО повлечет за собой такие опасные последствия, такие как усиление развертывания Россией ядерного оружия и снижение уровня общеевропейской безопасности. Об этом сообщает китайское издание Global Times. «За вступлением Финляндии в НАТО последует активизация развертывания ядерного оружия на границах со странами Балтии и Скандинавии и снижение общей безопасности Европы», — говорится в материале . Там добавили, что руководство НАТО планирует перенести собственные ракеты на финскую территорию, что несомненно вызовет ответ Москвы. Также общее удлинение границ альянса с Россией потребует выделения из бюджета западных стран дополнительных финансовых средств на оборону, заключили в издании. Ранее Финляндия официально вступила в НАТО. Зарубежные СМИ сомневаются в том, что вступление страны в альянс повлечет за собой отправку контингента войск НАТО на финскую территорию, так как Вооруженные силы Финляндии имеют достаточную мощь для защиты своих границ, передает «Федеральное агентство новостей». Политолог Владимир Шаповалов выразил поддержку тем, кто считает, что присоединение Финляндии к НАТО усилит напряженность на границе с Россией, сообщает «Утро.ру»

Вступление Финляндии в НАТО повлечет за собой такие опасные последствия, такие как усиление развертывания Россией ядерного оружия и снижение уровня общеевропейской безопасности. Об этом сообщает китайское издание Global Times. «За вступлением Финляндии в НАТО последует активизация развертывания ядерного оружия на границах со странами Балтии и Скандинавии и снижение общей безопасности Европы», — говорится в материале. Там добавили, что руководство НАТО планирует перенести собственные ракеты на финскую территорию, что несомненно вызовет ответ Москвы. Также общее удлинение границ альянса с Россией потребует выделения из бюджета западных стран дополнительных финансовых средств на оборону, заключили в издании. Ранее Финляндия официально вступила в НАТО. Зарубежные СМИ сомневаются в том, что вступление страны в альянс повлечет за собой отправку контингента войск НАТО на финскую территорию, так как Вооруженные силы Финляндии имеют достаточную мощь для защиты своих границ, передает «Федеральное агентство новостей». Политолог Владимир Шаповалов выразил поддержку тем, кто считает, что присоединение Финляндии к НАТО усилит напряженность на границе с Россией, сообщает «Утро.ру»