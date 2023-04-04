Премьер Польши Моравецкий объявил о вступлении Финляндии в НАТО. Карта

Финляндия вошла в состав НАТО
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НАТО. Москва. stock, финляндия, президент, stock, Саули Ниинистё
На церемонии присутствовали президент Финляндии Саули Ниинисте, а также главы МИД страны и минобороны Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Финляндия официально стала членом НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Финляндия уже в НАТО! Поздравляю! Сильные партнеры являются гарантией безопасности Польши, региона и всего мира», — написал Моравецкий в Twitter.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее отреагировал на присоединение Финляндии к НАТО и заявил, что Россия будет укреплять военный потенциал на западном и северо-западном направлении страны, на границе с Финляндией. С Финляндией в составе НАТО общая граница РФ с альянсом увеличится на 1,3 тысячи километров, сообщает RT. Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен добиться и членства Швеции, передает «Национальная служба новостей».

Обновлено 16:22:

Информация Моравецкого об официальном вступлении Финляндии в НАТО оказалось некорректной, сообщает telegram-канал «Политика страны». Уточняется, что официальная церемония принятия страны в альянс запланирована на 16:35 мск.

Новые границы НАТО после вступления Финляндии в альянс
Новые границы НАТО после вступления Финляндии в альянс

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Финляндия официально стала членом НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Финляндия уже в НАТО! Поздравляю! Сильные партнеры являются гарантией безопасности Польши, региона и всего мира», — написал Моравецкий в Twitter. Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее отреагировал на присоединение Финляндии к НАТО и заявил, что Россия будет укреплять военный потенциал на западном и северо-западном направлении страны, на границе с Финляндией. С Финляндией в составе НАТО общая граница РФ с альянсом увеличится на 1,3 тысячи километров, сообщает RT. Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен добиться и членства Швеции, передает «Национальная служба новостей». Обновлено 16:22: Информация Моравецкого об официальном вступлении Финляндии в НАТО оказалось некорректной, сообщает telegram-канал «Политика страны». Уточняется, что официальная церемония принятия страны в альянс запланирована на 16:35 мск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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