Финляндия официально стала членом НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Финляндия уже в НАТО! Поздравляю! Сильные партнеры являются гарантией безопасности Польши, региона и всего мира», — написал Моравецкий в Twitter.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее отреагировал на присоединение Финляндии к НАТО и заявил, что Россия будет укреплять военный потенциал на западном и северо-западном направлении страны, на границе с Финляндией. С Финляндией в составе НАТО общая граница РФ с альянсом увеличится на 1,3 тысячи километров, сообщает RT. Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен добиться и членства Швеции, передает «Национальная служба новостей».
Обновлено 16:22:
Информация Моравецкого об официальном вступлении Финляндии в НАТО оказалось некорректной, сообщает telegram-канал «Политика страны». Уточняется, что официальная церемония принятия страны в альянс запланирована на 16:35 мск.
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