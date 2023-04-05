В Екатеринбурге произошел крупный пожар

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В тушении пожара задействованы три единицы спецтехники и 14 человек личного состава Фото:

В Екатеринбурге на 21 километре Сибирского тракта произошел крупный пожар, площадью 850 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 13:41 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на 21 километре Сибирского тракта. Прибывшие на место огнеборцы установили горение 850 квадратных метров площади, а именно сухой растительности, мусора и двух гаражей», — сказали в пресс-службе. В 14:23 пожар был локализован.

Специалисты МЧС принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. В тушении задействованы три единицы спецтехники и 14 человек личного состава.

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В Екатеринбурге на 21 километре Сибирского тракта произошел крупный пожар, площадью 850 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 13:41 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на 21 километре Сибирского тракта. Прибывшие на место огнеборцы установили горение 850 квадратных метров площади, а именно сухой растительности, мусора и двух гаражей», — сказали в пресс-службе. В 14:23 пожар был локализован. Специалисты МЧС принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. В тушении задействованы три единицы спецтехники и 14 человек личного состава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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