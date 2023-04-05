В Екатеринбурге произошел крупный пожар

05 апреля 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

В тушении пожара задействованы три единицы спецтехники и 14 человек личного состава Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Екатеринбурге на 21 километре Сибирского тракта произошел крупный пожар, площадью 850 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 13:41 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на 21 километре Сибирского тракта. Прибывшие на место огнеборцы установили горение 850 квадратных метров площади, а именно сухой растительности, мусора и двух гаражей», — сказали в пресс-службе. В 14:23 пожар был локализован. Специалисты МЧС принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. В тушении задействованы три единицы спецтехники и 14 человек личного состава.

В Екатеринбурге на 21 километре Сибирского тракта произошел крупный пожар, площадью 850 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 13:41 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на 21 километре Сибирского тракта. Прибывшие на место огнеборцы установили горение 850 квадратных метров площади, а именно сухой растительности, мусора и двух гаражей», — сказали в пресс-службе. В 14:23 пожар был локализован. Специалисты МЧС принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. В тушении задействованы три единицы спецтехники и 14 человек личного состава.