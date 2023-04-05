Путин: Россия готова развивать отношения со всеми странами без исключения

05 апреля 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о готовности РФ сотрудничать со всеми государствами. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия готова сотрудничать со всеми государствами без исключения и не намерена изолироваться. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе обращения перед Церемонией вручения верительных грамот. «Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами. Мы не собираемся изолироваться», — заявил Владимир Путин. Также глава государства выразил надежду на то, что партнеры будут придерживаться всех принципов равноправия. Трансляция обращения проходит на телеканале «Россия 24».

Россия готова сотрудничать со всеми государствами без исключения и не намерена изолироваться. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе обращения перед Церемонией вручения верительных грамот. «Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами. Мы не собираемся изолироваться», — заявил Владимир Путин. Также глава государства выразил надежду на то, что партнеры будут придерживаться всех принципов равноправия. Трансляция обращения проходит на телеканале «Россия 24».