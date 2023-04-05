Путин: Россия готова развивать отношения со всеми странами без исключения

Владимир Путин заявил о готовности РФ сотрудничать со всеми государствами.
Россия готова сотрудничать со всеми государствами без исключения и не намерена изолироваться. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе обращения перед Церемонией вручения верительных грамот.
«Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами. Мы не собираемся изолироваться», — заявил Владимир Путин. Также глава государства выразил надежду на то, что партнеры будут придерживаться всех принципов равноправия. Трансляция обращения проходит на телеканале «Россия 24».
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