Путин: Россия готова развивать отношения со всеми странами без исключения

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил о готовности РФ сотрудничать со всеми государствами. Фото:

Россия готова сотрудничать со всеми государствами без исключения и не намерена изолироваться. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе обращения перед Церемонией вручения верительных грамот.

«Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами. Мы не собираемся изолироваться», — заявил Владимир Путин. Также глава государства выразил надежду на то, что партнеры будут придерживаться всех принципов равноправия. Трансляция обращения проходит на телеканале «Россия 24».

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Россия готова сотрудничать со всеми государствами без исключения и не намерена изолироваться. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе обращения перед Церемонией вручения верительных грамот. «Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами. Мы не собираемся изолироваться», — заявил Владимир Путин. Также глава государства выразил надежду на то, что партнеры будут придерживаться всех принципов равноправия. Трансляция обращения проходит на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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