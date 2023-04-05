В Челябинске из-за аварии закрыли движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту

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Контактная сеть троллейбусов перегорела на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев Фото:

Движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту и улице Молодогвардейцев в Челябинске закрыто из-за аварии. Об этом сообщили в «ЧелябГЭТ».

«Закрыто движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту и по улице Молодогвардейцев. Причина — неисправность контактной сети», — уточнили в организации.

Там добавили, что движение троллейбусов организовано по Свердловскому проспекту до улицы Черкасской, а также по улице Чичерина. Контактная сеть загорелась на перекрестке улицы Молодогвардейцев и Комсомольского, после чего движение троллейбусов было остановлено.

Ранее на проспекте Ленина в Челябинске остановилось движение троллейбусов. Иномарка столкнулась с автобусом, троллейбусы не могли объехать место ДТП.

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Движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту и улице Молодогвардейцев в Челябинске закрыто из-за аварии. Об этом сообщили в «ЧелябГЭТ». «Закрыто движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту и по улице Молодогвардейцев. Причина — неисправность контактной сети», — уточнили в организации. Там добавили, что движение троллейбусов организовано по Свердловскому проспекту до улицы Черкасской, а также по улице Чичерина. Контактная сеть загорелась на перекрестке улицы Молодогвардейцев и Комсомольского, после чего движение троллейбусов было остановлено. Ранее на проспекте Ленина в Челябинске остановилось движение троллейбусов. Иномарка столкнулась с автобусом, троллейбусы не могли объехать место ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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