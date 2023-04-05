В Челябинске из-за аварии закрыли движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту

Движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту и улице Молодогвардейцев в Челябинске закрыто из-за аварии. Об этом сообщили в «ЧелябГЭТ».
«Закрыто движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту и по улице Молодогвардейцев. Причина — неисправность контактной сети», — уточнили в организации.
Там добавили, что движение троллейбусов организовано по Свердловскому проспекту до улицы Черкасской, а также по улице Чичерина. Контактная сеть загорелась на перекрестке улицы Молодогвардейцев и Комсомольского, после чего движение троллейбусов было остановлено.
Ранее на проспекте Ленина в Челябинске остановилось движение троллейбусов. Иномарка столкнулась с автобусом, троллейбусы не могли объехать место ДТП.
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