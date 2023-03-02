Троллейбусы остановились из-за аварии
На проспекте Ленина в Челябинске утром 3 марта остановилось движение троллейбусов. Как сообщил корреспондент URA.RU, на одной из остановок произошла авария.
«Иномарка столкнулась с автобусом маршрута №2 на остановке общественного транспорта. Троллейбусы не могут объехать место ДТП», — сообщил корреспондент.
Авария произошла на остановке «Публичная библиотека». Участники ДТП ждут сотрудников ГИБДД для оформления протокола.
В ноябре прошлого года водитель автобуса «ПАЗ» на перекрестке улиц Мамина и Бажова столкнулся с легковым отечественным автомобилем. От удара водитель «Жигулей» скончался на месте происшествия.
Причиной остановки троллейбусов стала авария с участием автобуса и иномарки
На остановке «Публичная библиотека» собралось сразу несколько троллейбусов
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