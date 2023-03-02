02 марта 2023

На главном проспекте Челябинска остановилось движение троллейбусов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дтп, движение остановлено. Челябинск, троллейбус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, городской транспорт
Троллейбусы остановились из-за аварии Фото:

На проспекте Ленина в Челябинске утром 3 марта остановилось движение троллейбусов. Как сообщил корреспондент URA.RU, на одной из остановок произошла авария.

«Иномарка столкнулась с автобусом маршрута №2 на остановке общественного транспорта. Троллейбусы не могут объехать место ДТП», — сообщил корреспондент.

Авария произошла на остановке «Публичная библиотека». Участники ДТП ждут сотрудников ГИБДД для оформления протокола.

В ноябре прошлого года водитель автобуса «ПАЗ» на перекрестке улиц Мамина и Бажова столкнулся с легковым отечественным автомобилем. От удара водитель «Жигулей» скончался на месте происшествия.

Дтп, движение остановлено. Челябинск
Причиной остановки троллейбусов стала авария с участием автобуса и иномарки
Фото:
Дтп, движение остановлено. Челябинск
На остановке «Публичная библиотека» собралось сразу несколько троллейбусов
Фото:

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На проспекте Ленина в Челябинске утром 3 марта остановилось движение троллейбусов. Как сообщил корреспондент URA.RU, на одной из остановок произошла авария. «Иномарка столкнулась с автобусом маршрута №2 на остановке общественного транспорта. Троллейбусы не могут объехать место ДТП», — сообщил корреспондент. Авария произошла на остановке «Публичная библиотека». Участники ДТП ждут сотрудников ГИБДД для оформления протокола. В ноябре прошлого года водитель автобуса «ПАЗ» на перекрестке улиц Мамина и Бажова столкнулся с легковым отечественным автомобилем. От удара водитель «Жигулей» скончался на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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