На главном проспекте Челябинска остановилось движение троллейбусов. Фото, видео

03 марта 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

Троллейбусы остановились из-за аварии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На проспекте Ленина в Челябинске утром 3 марта остановилось движение троллейбусов. Как сообщил корреспондент URA.RU, на одной из остановок произошла авария. «Иномарка столкнулась с автобусом маршрута №2 на остановке общественного транспорта. Троллейбусы не могут объехать место ДТП», — сообщил корреспондент. Авария произошла на остановке «Публичная библиотека». Участники ДТП ждут сотрудников ГИБДД для оформления протокола. В ноябре прошлого года водитель автобуса «ПАЗ» на перекрестке улиц Мамина и Бажова столкнулся с легковым отечественным автомобилем. От удара водитель «Жигулей» скончался на месте происшествия. Причиной остановки троллейбусов стала авария с участием автобуса и иномарки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На остановке «Публичная библиотека» собралось сразу несколько троллейбусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На проспекте Ленина в Челябинске утром 3 марта остановилось движение троллейбусов. Как сообщил корреспондент URA.RU, на одной из остановок произошла авария. «Иномарка столкнулась с автобусом маршрута №2 на остановке общественного транспорта. Троллейбусы не могут объехать место ДТП», — сообщил корреспондент. Авария произошла на остановке «Публичная библиотека». Участники ДТП ждут сотрудников ГИБДД для оформления протокола. В ноябре прошлого года водитель автобуса «ПАЗ» на перекрестке улиц Мамина и Бажова столкнулся с легковым отечественным автомобилем. От удара водитель «Жигулей» скончался на месте происшествия.