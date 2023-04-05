Жители Курганской области задыхаются от копоти и гари. Видео

06 апреля 2023 в 01:36 Размер текста - 17 +

По мнению горожан, в проблеме виновата ресурсоснабжающая организация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Петухово (Курганская область) пожаловались на копоть и гарь от выбросов местной котельной, из-за которых невозможно дышать. Свое обращение они опубликовали в соцсети. «Петухово, городская кочегарка. Задыхаемся от копоти каждый день, не видно соседних улиц, окна закрываем. Воняет копченым и гаревом», — сообщил анонимный пользователь в группе «Инцидент — Курган», который также выложил видео. Корреспондент URA.RU направил письменные запросы в ресурсоснабжающую компанию и городскую администрацию. На момент публикации ответ не был получен. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее жителей Кургана напугал поднимающийся вверх черный дым неподалеку от стадиона «Синтез» на берегу старицы реки Тобол. В пресс-службе ГУ МЧС пояснили URA.RU, что это был ландшафтный пожар, который был потушен. Горел камыш.

Жители Петухово (Курганская область) пожаловались на копоть и гарь от выбросов местной котельной, из-за которых невозможно дышать. Свое обращение они опубликовали в соцсети. «Петухово, городская кочегарка. Задыхаемся от копоти каждый день, не видно соседних улиц, окна закрываем. Воняет копченым и гаревом», — сообщил анонимный пользователь в группе «Инцидент — Курган», который также выложил видео. Корреспондент URA.RU направил письменные запросы в ресурсоснабжающую компанию и городскую администрацию. На момент публикации ответ не был получен. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее жителей Кургана напугал поднимающийся вверх черный дым неподалеку от стадиона «Синтез» на берегу старицы реки Тобол. В пресс-службе ГУ МЧС пояснили URA.RU, что это был ландшафтный пожар, который был потушен. Горел камыш.