В Кургане неподалеку от стадиона «Синтез» на берегу старицы реки Тобол горит камыш. Фото возгорания появилось в пабликах соцсети «ВКонтакте».
«В Энергетиках возле стадиона „Синтез“ горит камыш», — гласит надпись к фотографии поста в паблике «Типичный Курган». На снимке рядом со стадионом видны большие языки пламени и поднимающийся в воздух черный дым.
Редакция URA.RU запросила комментарий о ситуации в региональном МЧС. В ведомстве ответили, что «в 13:31 поступило сообщение о ландшафтном пожаре в г. Курган, пр. Конституции, 56». На место пожара выехали сотрудники ПСЧ-4 в составе шести человек. Дополнительно на место инцидента были вызваны еще две пожарные машины из ПСЧ-9 и СУ-72.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Вадим Шумков объявил о введении особого режима. С 5 апреля в Курганской области действует особый противопожарный режим.
Обновлено 05.04.2023 в 14:10 (мст). В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что ландшафтный пожар в микрорайоне Энергетики был локализован. Это произошло в 13:59 местного времени.
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