05 апреля 2023

На Кавказе свердловчанка напала на сотрудницу авиакомпании Nordwind Airlines

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, nordwind airlines, борт самолета, нордвин
В Nordwind Airlines пока не комментировали конфликт пассажирки и сотрудницы Фото:

Жительница Первоуральска (Свердловская область) напала на представительницу авиакомпании Nordwind Airlines в аэропорту Владикавказа. Женщина опоздала на рейс, из-за чего ее не пустили в самолет, поэтому она начала конфликтовать.

«В День смеха Наталья полетела из Владикавказа домой, в Первоуральск. Восемь лишних минут сыграли злую шутку — на борт не пустили. Всю ярость женщина выплеснула на работницу Диану: неадекватно себя вела, снимала на видео и предлагала взятку», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

После инцидента свердловчанка пошла в полицию, где сообщила, что ее оскорбили, ударили и повредили ей телефон. В настоящее время силовики проводят проверку, а женщина живет за свой счет во Владикавказе, потому как следующий нужный ей рейс лишь через неделю.

Корреспондент URA.RU отправил запрос авиакомпании Nordwind Airlines с просьбой прокомментировать данный факт произошедшего. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали нетрезвого мужчину, который должен был лететь в Москву. Он плохо ориентировался в пространстве и матерился, за что его забрали в полицию.

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Жительница Первоуральска (Свердловская область) напала на представительницу авиакомпании Nordwind Airlines в аэропорту Владикавказа. Женщина опоздала на рейс, из-за чего ее не пустили в самолет, поэтому она начала конфликтовать. «В День смеха Наталья полетела из Владикавказа домой, в Первоуральск. Восемь лишних минут сыграли злую шутку — на борт не пустили. Всю ярость женщина выплеснула на работницу Диану: неадекватно себя вела, снимала на видео и предлагала взятку», — сообщает telegram-канал Ural Mash. После инцидента свердловчанка пошла в полицию, где сообщила, что ее оскорбили, ударили и повредили ей телефон. В настоящее время силовики проводят проверку, а женщина живет за свой счет во Владикавказе, потому как следующий нужный ей рейс лишь через неделю. Корреспондент URA.RU отправил запрос авиакомпании Nordwind Airlines с просьбой прокомментировать данный факт произошедшего. На момент публикации ответа не поступало. Ранее в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали нетрезвого мужчину, который должен был лететь в Москву. Он плохо ориентировался в пространстве и матерился, за что его забрали в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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