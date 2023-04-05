На Кавказе свердловчанка напала на сотрудницу авиакомпании Nordwind Airlines

Жительница Первоуральска (Свердловская область) напала на представительницу авиакомпании Nordwind Airlines в аэропорту Владикавказа. Женщина опоздала на рейс, из-за чего ее не пустили в самолет, поэтому она начала конфликтовать.
«В День смеха Наталья полетела из Владикавказа домой, в Первоуральск. Восемь лишних минут сыграли злую шутку — на борт не пустили. Всю ярость женщина выплеснула на работницу Диану: неадекватно себя вела, снимала на видео и предлагала взятку», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
После инцидента свердловчанка пошла в полицию, где сообщила, что ее оскорбили, ударили и повредили ей телефон. В настоящее время силовики проводят проверку, а женщина живет за свой счет во Владикавказе, потому как следующий нужный ей рейс лишь через неделю.
Корреспондент URA.RU отправил запрос авиакомпании Nordwind Airlines с просьбой прокомментировать данный факт произошедшего. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали нетрезвого мужчину, который должен был лететь в Москву. Он плохо ориентировался в пространстве и матерился, за что его забрали в полицию.
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