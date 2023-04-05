На Кавказе свердловчанка напала на сотрудницу авиакомпании Nordwind Airlines

06 апреля 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

В Nordwind Airlines пока не комментировали конфликт пассажирки и сотрудницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Первоуральска (Свердловская область) напала на представительницу авиакомпании Nordwind Airlines в аэропорту Владикавказа. Женщина опоздала на рейс, из-за чего ее не пустили в самолет, поэтому она начала конфликтовать. «В День смеха Наталья полетела из Владикавказа домой, в Первоуральск. Восемь лишних минут сыграли злую шутку — на борт не пустили. Всю ярость женщина выплеснула на работницу Диану: неадекватно себя вела, снимала на видео и предлагала взятку», — сообщает telegram-канал Ural Mash. После инцидента свердловчанка пошла в полицию, где сообщила, что ее оскорбили, ударили и повредили ей телефон. В настоящее время силовики проводят проверку, а женщина живет за свой счет во Владикавказе, потому как следующий нужный ей рейс лишь через неделю. Корреспондент URA.RU отправил запрос авиакомпании Nordwind Airlines с просьбой прокомментировать данный факт произошедшего. На момент публикации ответа не поступало. Ранее в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали нетрезвого мужчину, который должен был лететь в Москву. Он плохо ориентировался в пространстве и матерился, за что его забрали в полицию.

Жительница Первоуральска (Свердловская область) напала на представительницу авиакомпании Nordwind Airlines в аэропорту Владикавказа. Женщина опоздала на рейс, из-за чего ее не пустили в самолет, поэтому она начала конфликтовать. «В День смеха Наталья полетела из Владикавказа домой, в Первоуральск. Восемь лишних минут сыграли злую шутку — на борт не пустили. Всю ярость женщина выплеснула на работницу Диану: неадекватно себя вела, снимала на видео и предлагала взятку», — сообщает telegram-канал Ural Mash. После инцидента свердловчанка пошла в полицию, где сообщила, что ее оскорбили, ударили и повредили ей телефон. В настоящее время силовики проводят проверку, а женщина живет за свой счет во Владикавказе, потому как следующий нужный ей рейс лишь через неделю. Корреспондент URA.RU отправил запрос авиакомпании Nordwind Airlines с просьбой прокомментировать данный факт произошедшего. На момент публикации ответа не поступало. Ранее в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали нетрезвого мужчину, который должен был лететь в Москву. Он плохо ориентировался в пространстве и матерился, за что его забрали в полицию.