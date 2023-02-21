В Екатеринбурге пьяного москвича не пустили в самолет

В Кольцово задержали дебошира из Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержали нетрезвого мужчину, который должен был лететь в Москву. Он плохо ориентировался в пространстве и матерился, сообщает пресс-служба УТ МВД по УрФО на официальном сайте.

«В дежурную часть поступило сообщение о том, что к стоянке воздушного судна рейсом Екатеринбург — Москва требуется наряд полиции. Сотрудники транспортной полиции прибыли на место, где установили официально не работающего 39-летнего жителя Москвы. Он прибыл на посадку в состоянии опьянения и плохо ориентировался в пространстве», — рассказывают в полиции.

Бортпроводники сказали ему, что не пустят в самолет в таком виде, тогда мужчина начал возмущаться. Он матерился и оскорблял других, в итоге его забрали в отдел полицию. Там на мужчину составили административный протокол за «Мелкое хулиганство». Ранее URA.RU сообщало, что в Кольцово транспортные полицейские задержали 23-летнего пассажира, который курил на борту лайнера.