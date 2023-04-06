«Коммерсант»: мобилизованных отправили в тюрьму за отказ участвовать в СВО

Двое мобилизованных, ранее отказавшихся выполнять приказ командира на спецоперации, получили уголовное наказание в виде лишения свободы на три года по части 2.1 статьи 332 УК РФ. Об этом сообщает источник газеты.
«Рядовые причинили существенный вред интересам службы, подорвав воинскую дисциплину и авторитет командования, а также помешав укомплектованию подразделения и увеличив служебную нагрузку на других военнослужащих. <…> Двое мобилизованных были осуждены на три года», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. По мнению защиты подсудимых, командир сам спровоцировал военнослужащих вопросом, есть ли в строю лица, не желающие служить.
20 ноября 2022 года в СМИ появилось видео, на котором производится задержание двух военнослужащих РФ. Дегтярев и Селиванов (фамилии солдат), находясь в казарме, не исполнили приказ начальника части, отказавшись отъезжать в место выполнения задачи. Отказ был произведен в устной форме, но позже солдаты подали официальные рапорты. Это не единичный случай задержания бойцов. В декабре 2022 года в Подольске задержали восьмерых военнослужащих, покинувших зону проведения СВО, передает «Национальная служба новостей». Уточняется, что дезертиры были вооружены автоматами.
URA.RU направило запрос в Минобороны России с просьбой уточнить информацию. На момент выхода публикации комментария не поступило.
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