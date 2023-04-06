«Коммерсант»: мобилизованных отправили в тюрьму за отказ участвовать в СВО

06 апреля 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Двое дезертиров на СВО получили три года лишения свободы, сообщают СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Двое мобилизованных, ранее отказавшихся выполнять приказ командира на спецоперации, получили уголовное наказание в виде лишения свободы на три года по части 2.1 статьи 332 УК РФ. Об этом сообщает источник газеты. «Рядовые причинили существенный вред интересам службы, подорвав воинскую дисциплину и авторитет командования, а также помешав укомплектованию подразделения и увеличив служебную нагрузку на других военнослужащих. <…> Двое мобилизованных были осуждены на три года», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. По мнению защиты подсудимых, командир сам спровоцировал военнослужащих вопросом, есть ли в строю лица, не желающие служить. 20 ноября 2022 года в СМИ появилось видео, на котором производится задержание двух военнослужащих РФ. Дегтярев и Селиванов (фамилии солдат), находясь в казарме, не исполнили приказ начальника части, отказавшись отъезжать в место выполнения задачи. Отказ был произведен в устной форме, но позже солдаты подали официальные рапорты. Это не единичный случай задержания бойцов. В декабре 2022 года в Подольске задержали восьмерых военнослужащих, покинувших зону проведения СВО, передает «Национальная служба новостей». Уточняется, что дезертиры были вооружены автоматами. URA.RU направило запрос в Минобороны России с просьбой уточнить информацию. На момент выхода публикации комментария не поступило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Двое мобилизованных, ранее отказавшихся выполнять приказ командира на спецоперации, получили уголовное наказание в виде лишения свободы на три года по части 2.1 статьи 332 УК РФ. Об этом сообщает источник газеты. «Рядовые причинили существенный вред интересам службы, подорвав воинскую дисциплину и авторитет командования, а также помешав укомплектованию подразделения и увеличив служебную нагрузку на других военнослужащих. <…> Двое мобилизованных были осуждены на три года», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. По мнению защиты подсудимых, командир сам спровоцировал военнослужащих вопросом, есть ли в строю лица, не желающие служить. 20 ноября 2022 года в СМИ появилось видео, на котором производится задержание двух военнослужащих РФ. Дегтярев и Селиванов (фамилии солдат), находясь в казарме, не исполнили приказ начальника части, отказавшись отъезжать в место выполнения задачи. Отказ был произведен в устной форме, но позже солдаты подали официальные рапорты. Это не единичный случай задержания бойцов. В декабре 2022 года в Подольске задержали восьмерых военнослужащих, покинувших зону проведения СВО, передает «Национальная служба новостей». Уточняется, что дезертиры были вооружены автоматами. URA.RU направило запрос в Минобороны России с просьбой уточнить информацию. На момент выхода публикации комментария не поступило.