В Свердловской области нашли сайты о пытках домашних животных

В Свердловской области обнаружила восемь сайтов, где размещались инструкции, как мучать домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Прокуратура Пригородного района в ходе мониторинга сети Интернет выявила восемь сайтов, содержащих информацию о жестоком обращении с животными», — заявили в ведомстве. Подобная информация запрещена к распространению в России, поэтому сайты были заблокированы.
Ранее в Подмосковье нашли школьницу, которая вела telegram-канал, где показывала, как она расчленяла кошек. Девочка покупала животных по объявлению, затем убивала их и описывала подробности в канале на 11 человек.
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