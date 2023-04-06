В Свердловской области нашли сайты о пытках домашних животных

Свердловская прокуратура заблокировала сайты о жестоком обращении с животными

06 апреля 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Все сайты о жестоком обращении с животными были заблокированы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области обнаружила восемь сайтов, где размещались инструкции, как мучать домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Пригородного района в ходе мониторинга сети Интернет выявила восемь сайтов, содержащих информацию о жестоком обращении с животными», — заявили в ведомстве. Подобная информация запрещена к распространению в России, поэтому сайты были заблокированы. Ранее в Подмосковье нашли школьницу, которая вела telegram-канал, где показывала, как она расчленяла кошек. Девочка покупала животных по объявлению, затем убивала их и описывала подробности в канале на 11 человек.

В Свердловской области обнаружила восемь сайтов, где размещались инструкции, как мучать домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Пригородного района в ходе мониторинга сети Интернет выявила восемь сайтов, содержащих информацию о жестоком обращении с животными», — заявили в ведомстве. Подобная информация запрещена к распространению в России, поэтому сайты были заблокированы. Ранее в Подмосковье нашли школьницу, которая вела telegram-канал, где показывала, как она расчленяла кошек. Девочка покупала животных по объявлению, затем убивала их и описывала подробности в канале на 11 человек.