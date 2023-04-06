В Свердловской области нашли сайты о пытках домашних животных

Свердловская прокуратура заблокировала сайты о жестоком обращении с животными
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Вячеславом Сергеевичем Сургановым. Екатеринбург, кошка, кот, домашнее животное
Все сайты о жестоком обращении с животными были заблокированы Фото:

В Свердловской области обнаружила восемь сайтов, где размещались инструкции, как мучать домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура Пригородного района в ходе мониторинга сети Интернет выявила восемь сайтов, содержащих информацию о жестоком обращении с животными», — заявили в ведомстве. Подобная информация запрещена к распространению в России, поэтому сайты были заблокированы.

Ранее в Подмосковье нашли школьницу, которая вела telegram-канал, где показывала, как она расчленяла кошек. Девочка покупала животных по объявлению, затем убивала их и описывала подробности в канале на 11 человек.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Свердловской области обнаружила восемь сайтов, где размещались инструкции, как мучать домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Пригородного района в ходе мониторинга сети Интернет выявила восемь сайтов, содержащих информацию о жестоком обращении с животными», — заявили в ведомстве. Подобная информация запрещена к распространению в России, поэтому сайты были заблокированы. Ранее в Подмосковье нашли школьницу, которая вела telegram-канал, где показывала, как она расчленяла кошек. Девочка покупала животных по объявлению, затем убивала их и описывала подробности в канале на 11 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...