Треть свердловских семей получают отказы в выплате единого пособия на детей

06 апреля 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Около 30% семей в Свердловской области получают отказ в выплате единого детского пособия Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чаще всего в назначении пособий свердловчане получают отказы из-за превышения среднедушевого дохода. Процент отказа в регионе составляет около 30%. Об этом рассказала заместитель управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области Ольга Шубина. «Самые частые отказы при подаче заявлений у нас получаются: либо превышение среднедушевого дохода, либо, допустим, на семью приходится два автомобиля. А законодатель нам говорит, что положен только один автомобиль на семью. В Свердловской области для права на выплату с января 2023 года надо, чтобы среднедушевой доход в семье не превышал 14 088 рублей. Выплата назначается также с учетом комплексной оценки доходов и имущества семьи. От общего числа подавших заявление процент отказов составляет 29-30%», — отметила Ольга Шубина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной промежуточным итогам работы регионального отделения Социального фонда России. Ранее URA.RU писало, что свердловской маме-одиночке отказали в пособии. Женщина получила отказ на ежемесячное пособие для малообеспеченных матерей. По словам свердловчанки, в ПФР (теперь Соцфонд РФ) указали причину — превышение допустимого дохода на 200 рублей, несмотря на то, что общий доход семьи всего 11 400 рублей в месяц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чаще всего в назначении пособий свердловчане получают отказы из-за превышения среднедушевого дохода. Процент отказа в регионе составляет около 30%. Об этом рассказала заместитель управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области Ольга Шубина. «Самые частые отказы при подаче заявлений у нас получаются: либо превышение среднедушевого дохода, либо, допустим, на семью приходится два автомобиля. А законодатель нам говорит, что положен только один автомобиль на семью. В Свердловской области для права на выплату с января 2023 года надо, чтобы среднедушевой доход в семье не превышал 14 088 рублей. Выплата назначается также с учетом комплексной оценки доходов и имущества семьи. От общего числа подавших заявление процент отказов составляет 29-30%», — отметила Ольга Шубина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной промежуточным итогам работы регионального отделения Социального фонда России. Ранее URA.RU писало, что свердловской маме-одиночке отказали в пособии. Женщина получила отказ на ежемесячное пособие для малообеспеченных матерей. По словам свердловчанки, в ПФР (теперь Соцфонд РФ) указали причину — превышение допустимого дохода на 200 рублей, несмотря на то, что общий доход семьи всего 11 400 рублей в месяц.