05 апреля 2023

В Перми открывается сезон диггерских вылазок

© Служба новостей «URA.RU»
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Подземное русло реки Основинка. Екатеринбург, ливневка, канализация, диггер
Диггеры спустятся в две локации, еще две — просто посмотрят Фото:

В Перми начинается сезон экскурсий с пермскими диггерами (12+). Это исследователи подземных убежищ и других подземных объектов. Предложение появилось в группе «Живая история | Экскурсии по Перми и Уралу» в соцсети «ВКонтакте».

«Открываем сезон подземок! Наконец подземелья оттаяли и диггеры выбираются в приключения. Приглашаем вместе с „Живой историей“ прогуляться под городом и узнать, какие тайны скрывают главные улицы», — указано в предложении.

Участники увидят четыре локации: в две спустятся, две только посмотрят. Спустятся к реке, которая полностью скрыта под асфальтом. Увидят настоящий природный водопад в центре города. Окажутся в подземелье завода и в тоннеле железной дороги. Количество мест ограничено — не более 20 человек на группу. В группе уточняют, что для такого погружения нужна соответствующая амуниция. На голову обязательно вязаную шапку и налобный фонарик. Нужно быть готовым к тому, что одежда не будет чистой по завершении экскурсии. На ноги — резиновые сапоги, на руки — перчатки х/б. Прогулка, по словам организаторов, будет активной и продолжительной — от дома Мешкова до Гастропорта. Продолжительность составит 2,5 часа. Стоимость на человека — 600 рублей, на двоих — 1000 рублей.

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В Перми начинается сезон экскурсий с пермскими диггерами (12+). Это исследователи подземных убежищ и других подземных объектов. Предложение появилось в группе «Живая история | Экскурсии по Перми и Уралу» в соцсети «ВКонтакте». «Открываем сезон подземок! Наконец подземелья оттаяли и диггеры выбираются в приключения. Приглашаем вместе с „Живой историей“ прогуляться под городом и узнать, какие тайны скрывают главные улицы», — указано в предложении. Участники увидят четыре локации: в две спустятся, две только посмотрят. Спустятся к реке, которая полностью скрыта под асфальтом. Увидят настоящий природный водопад в центре города. Окажутся в подземелье завода и в тоннеле железной дороги. Количество мест ограничено — не более 20 человек на группу. В группе уточняют, что для такого погружения нужна соответствующая амуниция. На голову обязательно вязаную шапку и налобный фонарик. Нужно быть готовым к тому, что одежда не будет чистой по завершении экскурсии. На ноги — резиновые сапоги, на руки — перчатки х/б. Прогулка, по словам организаторов, будет активной и продолжительной — от дома Мешкова до Гастропорта. Продолжительность составит 2,5 часа. Стоимость на человека — 600 рублей, на двоих — 1000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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