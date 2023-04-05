В Перми открывается сезон диггерских вылазок

06 апреля 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Диггеры спустятся в две локации, еще две — просто посмотрят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми начинается сезон экскурсий с пермскими диггерами (12+). Это исследователи подземных убежищ и других подземных объектов. Предложение появилось в группе «Живая история | Экскурсии по Перми и Уралу» в соцсети «ВКонтакте». «Открываем сезон подземок! Наконец подземелья оттаяли и диггеры выбираются в приключения. Приглашаем вместе с „Живой историей“ прогуляться под городом и узнать, какие тайны скрывают главные улицы», — указано в предложении. Участники увидят четыре локации: в две спустятся, две только посмотрят. Спустятся к реке, которая полностью скрыта под асфальтом. Увидят настоящий природный водопад в центре города. Окажутся в подземелье завода и в тоннеле железной дороги. Количество мест ограничено — не более 20 человек на группу. В группе уточняют, что для такого погружения нужна соответствующая амуниция. На голову обязательно вязаную шапку и налобный фонарик. Нужно быть готовым к тому, что одежда не будет чистой по завершении экскурсии. На ноги — резиновые сапоги, на руки — перчатки х/б. Прогулка, по словам организаторов, будет активной и продолжительной — от дома Мешкова до Гастропорта. Продолжительность составит 2,5 часа. Стоимость на человека — 600 рублей, на двоих — 1000 рублей.

В Перми начинается сезон экскурсий с пермскими диггерами (12+). Это исследователи подземных убежищ и других подземных объектов. Предложение появилось в группе «Живая история | Экскурсии по Перми и Уралу» в соцсети «ВКонтакте». «Открываем сезон подземок! Наконец подземелья оттаяли и диггеры выбираются в приключения. Приглашаем вместе с „Живой историей“ прогуляться под городом и узнать, какие тайны скрывают главные улицы», — указано в предложении. Участники увидят четыре локации: в две спустятся, две только посмотрят. Спустятся к реке, которая полностью скрыта под асфальтом. Увидят настоящий природный водопад в центре города. Окажутся в подземелье завода и в тоннеле железной дороги. Количество мест ограничено — не более 20 человек на группу. В группе уточняют, что для такого погружения нужна соответствующая амуниция. На голову обязательно вязаную шапку и налобный фонарик. Нужно быть готовым к тому, что одежда не будет чистой по завершении экскурсии. На ноги — резиновые сапоги, на руки — перчатки х/б. Прогулка, по словам организаторов, будет активной и продолжительной — от дома Мешкова до Гастропорта. Продолжительность составит 2,5 часа. Стоимость на человека — 600 рублей, на двоих — 1000 рублей.