Богатейший сургутский депутат задолжал екатеринбургскому пиарщику

06 апреля 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Чернецов помог Евгению Барсову (на фото) стать депутатом в 2021 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Богатейший депутат гордумы Сургута Евгений Барсов второй год не может рассчитаться с екатеринбургским пиарщиком Евгением Чернецовым, рассказал URA.RU источник в политтусовке. По его словам, известный в узких кругах Чернецов вел кампанию Барсова в 2021 году. «Барсов остался должен Чернецову часть гонорара — около 500 тысяч рублей», — поделился собеседник. При этом конфликта между сторонами нет, отметил он. Дозвониться до самого Чернецова к моменту публикации не удалось. Барсов также проигнорировал звонок корреспондента и сообщение в мессенджере. По итогам 2021 года депутат отчитывался о 55,6 млн рублей дохода, 11 самолетах, 12 земельных участках, доме, 23 квартирах, трех автостоянках и девяти нежилых помещениях.

Богатейший депутат гордумы Сургута Евгений Барсов второй год не может рассчитаться с екатеринбургским пиарщиком Евгением Чернецовым, рассказал URA.RU источник в политтусовке. По его словам, известный в узких кругах Чернецов вел кампанию Барсова в 2021 году. «Барсов остался должен Чернецову часть гонорара — около 500 тысяч рублей», — поделился собеседник. При этом конфликта между сторонами нет, отметил он. Дозвониться до самого Чернецова к моменту публикации не удалось. Барсов также проигнорировал звонок корреспондента и сообщение в мессенджере. По итогам 2021 года депутат отчитывался о 55,6 млн рублей дохода, 11 самолетах, 12 земельных участках, доме, 23 квартирах, трех автостоянках и девяти нежилых помещениях.