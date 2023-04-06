Богатейший сургутский депутат задолжал екатеринбургскому пиарщику

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Внеочередное заседание Думы города. Сургут, барсов евгений
Чернецов помог Евгению Барсову (на фото) стать депутатом в 2021 году Фото:

Богатейший депутат гордумы Сургута Евгений Барсов второй год не может рассчитаться с екатеринбургским пиарщиком Евгением Чернецовым, рассказал URA.RU источник в политтусовке. По его словам, известный в узких кругах Чернецов вел кампанию Барсова в 2021 году.

«Барсов остался должен Чернецову часть гонорара — около 500 тысяч рублей», — поделился собеседник. При этом конфликта между сторонами нет, отметил он.

Дозвониться до самого Чернецова к моменту публикации не удалось. Барсов также проигнорировал звонок корреспондента и сообщение в мессенджере. По итогам 2021 года депутат отчитывался о 55,6 млн рублей дохода, 11 самолетах, 12 земельных участках, доме, 23 квартирах, трех автостоянках и девяти нежилых помещениях.

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Богатейший депутат гордумы Сургута Евгений Барсов второй год не может рассчитаться с екатеринбургским пиарщиком Евгением Чернецовым, рассказал URA.RU источник в политтусовке. По его словам, известный в узких кругах Чернецов вел кампанию Барсова в 2021 году. «Барсов остался должен Чернецову часть гонорара — около 500 тысяч рублей», — поделился собеседник. При этом конфликта между сторонами нет, отметил он. Дозвониться до самого Чернецова к моменту публикации не удалось. Барсов также проигнорировал звонок корреспондента и сообщение в мессенджере. По итогам 2021 года депутат отчитывался о 55,6 млн рублей дохода, 11 самолетах, 12 земельных участках, доме, 23 квартирах, трех автостоянках и девяти нежилых помещениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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