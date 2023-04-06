06 апреля 2023

Курганцы потребовали с УК деньги за испорченный ремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебное дело
Суд решил взыскать с УК деньги за ремонт, моральный вред и штраф Фото:

Жители многоквартирного дома в Кургане потребовали, чтобы управляющая компания (УК) МУП «Прометей» выплатила им деньги за испорченный ремонт. Из-за незакрытого крана отопления затопило квартиры двух жильцов, сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Истцы обратились в суд с иском к МУП „Прометей“. Из-за незакрытого крана отопления, находящегося на чердаке дома, произошло подтопление квартир. Установлено, что во время залива пострадало имущество жильцов, поэтому они потребовали взыскать с УК деньги за ремонт и компенсацию морального вреда», — говорится в документе.

Представитель ответчика был извещен о времени и месте судебного заседания, но не явился на него. Согласно сметам, ремонт квартир после затопления обошелся истцам в 136 610 и 114 706 рублей. Также жильцы запросили компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей каждому. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать деньги за ремонт, моральный вред и штраф в размере 73 305 и 62 353 рублей.

Ранее URA.RU писало, что из-за коммунальной аварии начала обрушаться кирпичная кладка в одном из домов Кургана. Горячая вода затопила подвал и вышла на улицу. В ответ на жалобу жильцов мэрия Кургана сообщила, что МУП «Прометей» должны провести осмотр и принять меры.

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Жители многоквартирного дома в Кургане потребовали, чтобы управляющая компания (УК) МУП «Прометей» выплатила им деньги за испорченный ремонт. Из-за незакрытого крана отопления затопило квартиры двух жильцов, сообщается на сайте Курганского городского суда. «Истцы обратились в суд с иском к МУП „Прометей“. Из-за незакрытого крана отопления, находящегося на чердаке дома, произошло подтопление квартир. Установлено, что во время залива пострадало имущество жильцов, поэтому они потребовали взыскать с УК деньги за ремонт и компенсацию морального вреда», — говорится в документе. Представитель ответчика был извещен о времени и месте судебного заседания, но не явился на него. Согласно сметам, ремонт квартир после затопления обошелся истцам в 136 610 и 114 706 рублей. Также жильцы запросили компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей каждому. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать деньги за ремонт, моральный вред и штраф в размере 73 305 и 62 353 рублей. Ранее URA.RU писало, что из-за коммунальной аварии начала обрушаться кирпичная кладка в одном из домов Кургана. Горячая вода затопила подвал и вышла на улицу. В ответ на жалобу жильцов мэрия Кургана сообщила, что МУП «Прометей» должны провести осмотр и принять меры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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