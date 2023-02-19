В Кургане обрушается дом из-за коммунальной аварии. Фото

20 февраля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Коммунальная авария произошла в доме на ул. Красномаячная Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в доме, где горячая вода затопила подвал, начала обрушаться кирпичная кладка. Об этом горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Уже началось обрушение дома на Красномаячной, 62а,а „Прометей“ [управляющая компания] даже не приезжала на заявку. Горячая вода заполнила подвал и вышла на улицу», — указано в посте, опубликованном в группе «Инцидент Курган» от имени пользователя Вовы Степкина. На жалобу ответили представители мэрии. «МУП „Прометей“ проинформированы о необходимости проведения осмотра и принятия мер в срок до 09.03.2023 г.», — написали сотрудники администрации под постом. Полторы недели назад жильцы дома писали в группе «Реальный Курган», что у них всю зиму топит подвал, из-за чего запах из подвала чувствуют во всем доме, а в подъезде от испарения образовался лед. Также жильцы боялись, что пар возле электрощитка может вызвать замыкание. В декабре жильцы дома, расположенного по адресу пос. Механический, 5а, жаловались, что у них два дня с чердака через нежилые квартиры бежал кипяток. Из-за этого в доме не было электричества. По словам жильцов, после аварии они стали замечать, что у дома отваливается кирпичная кладка Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган» Из-за аварии в доме заледенили окна Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган» Часть горячей воды вытекло на улицу Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган»

В Кургане в доме, где горячая вода затопила подвал, начала обрушаться кирпичная кладка. Об этом горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Уже началось обрушение дома на Красномаячной, 62а,а „Прометей“ [управляющая компания] даже не приезжала на заявку. Горячая вода заполнила подвал и вышла на улицу», — указано в посте, опубликованном в группе «Инцидент Курган» от имени пользователя Вовы Степкина. На жалобу ответили представители мэрии. «МУП „Прометей“ проинформированы о необходимости проведения осмотра и принятия мер в срок до 09.03.2023 г.», — написали сотрудники администрации под постом. Полторы недели назад жильцы дома писали в группе «Реальный Курган», что у них всю зиму топит подвал, из-за чего запах из подвала чувствуют во всем доме, а в подъезде от испарения образовался лед. Также жильцы боялись, что пар возле электрощитка может вызвать замыкание. В декабре жильцы дома, расположенного по адресу пос. Механический, 5а, жаловались, что у них два дня с чердака через нежилые квартиры бежал кипяток. Из-за этого в доме не было электричества.