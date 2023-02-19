19 февраля 2023
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В Кургане обрушается дом из-за коммунальной аварии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Старые общежития в Кургане, общежитие, улица красномаячная 62а
Коммунальная авария произошла в доме на ул. Красномаячная Фото:

В Кургане в доме, где горячая вода затопила подвал, начала обрушаться кирпичная кладка. Об этом горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Уже началось обрушение дома на Красномаячной, 62а,а „Прометей“ [управляющая компания] даже не приезжала на заявку. Горячая вода заполнила подвал и вышла на улицу», — указано в посте, опубликованном в группе «Инцидент Курган» от имени пользователя Вовы Степкина.

На жалобу ответили представители мэрии. «МУП „Прометей“ проинформированы о необходимости проведения осмотра и принятия мер в срок до 09.03.2023 г.», — написали сотрудники администрации под постом. Полторы недели назад жильцы дома писали в группе «Реальный Курган», что у них всю зиму топит подвал, из-за чего запах из подвала чувствуют во всем доме, а в подъезде от испарения образовался лед. Также жильцы боялись, что пар возле электрощитка может вызвать замыкание.

В декабре жильцы дома, расположенного по адресу пос. Механический, 5а, жаловались, что у них два дня с чердака через нежилые квартиры бежал кипяток. Из-за этого в доме не было электричества.

По словам жильцов, после аварии они стали замечать, что у дома отваливается кирпичная кладка
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Из-за аварии в доме заледенили окна
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Часть горячей воды вытекло на улицу
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В Кургане в доме, где горячая вода затопила подвал, начала обрушаться кирпичная кладка. Об этом горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Уже началось обрушение дома на Красномаячной, 62а,а „Прометей“ [управляющая компания] даже не приезжала на заявку. Горячая вода заполнила подвал и вышла на улицу», — указано в посте, опубликованном в группе «Инцидент Курган» от имени пользователя Вовы Степкина. На жалобу ответили представители мэрии. «МУП „Прометей“ проинформированы о необходимости проведения осмотра и принятия мер в срок до 09.03.2023 г.», — написали сотрудники администрации под постом. Полторы недели назад жильцы дома писали в группе «Реальный Курган», что у них всю зиму топит подвал, из-за чего запах из подвала чувствуют во всем доме, а в подъезде от испарения образовался лед. Также жильцы боялись, что пар возле электрощитка может вызвать замыкание. В декабре жильцы дома, расположенного по адресу пос. Механический, 5а, жаловались, что у них два дня с чердака через нежилые квартиры бежал кипяток. Из-за этого в доме не было электричества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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