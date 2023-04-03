Глубокие ямы прикрыты лужами от растаявшего снега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Нижневартовска (ХМАО) рассказал о массовом повреждении автомобильных шин при движении на улице Интернациональная. Об этом сообщается в паблике «Типичный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

Подписчик сообщества на видео показывает сразу два пробитых колеса. «Хочу поведать вам историю одной улицы. Улица Интернациональная. И вот там дальше стоит еще четыре машины с такой же проблемой. Прошу принять меры», — говорится на опубликованной записи.

В комментариях пользователи посоветовали потерпевшим вызвать сотрудников ГИБДД и оформить как ДТП. «Вот если каждый пошел бы и потребовал возместить ущерб, то тогда возможно зашевелились бы по-другому и впредь старались такого не допускать. Пусть платят, если не хотят нормально делать» — прокомментировал Вася Рогов.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) начался ямочный ремонт дорог. Общая площадь ямочного ремонта составит более 14 тысяч квадратных метров. Дорожники используют в работе литой асфальт из-за погодных условий.