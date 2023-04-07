ВЦИОМ: Путину доверяют больше 80% россиян

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимиру Путину доверяет абсолютное большинство граждан России Фото:

Россияне демонстрируют стабильно высокий уровень доверия президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные исследовательских организаций Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), полученные на неделе с 27 марта по 2 апреля.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,4% респондентов», — передает ВЦИОМ. 77,9% респондентов положительно ответили на вопрос об одобрении деятельности президента. Согласно данным ФОМ, 79% россиян доверяют Владимиру Путину и 81% одобряют его деятельность.

Председателю правительства России Михаилу Мишустину доверят 63,7% респондентов, согласно опросу ВЦИОМ. По данным ФОМ, 62% опрошенных считают, что Михаил Мишустин работает хорошо на своем посту.

В период с 27 февраля по 5 марта данные опросов продемонстрировали такой же уровень доверия президенту и одобрения его работы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что феномен Путина состоит в его поддержке населением.

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Россияне демонстрируют стабильно высокий уровень доверия президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные исследовательских организаций Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), полученные на неделе с 27 марта по 2 апреля. «На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,4% респондентов», — передает ВЦИОМ. 77,9% респондентов положительно ответили на вопрос об одобрении деятельности президента. Согласно данным ФОМ, 79% россиян доверяют Владимиру Путину и 81% одобряют его деятельность. Председателю правительства России Михаилу Мишустину доверят 63,7% респондентов, согласно опросу ВЦИОМ. По данным ФОМ, 62% опрошенных считают, что Михаил Мишустин работает хорошо на своем посту. В период с 27 февраля по 5 марта данные опросов продемонстрировали такой же уровень доверия президенту и одобрения его работы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что феномен Путина состоит в его поддержке населением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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