ВЦИОМ: Путину доверяют больше 80% россиян

07 апреля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Владимиру Путину доверяет абсолютное большинство граждан России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне демонстрируют стабильно высокий уровень доверия президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные исследовательских организаций Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), полученные на неделе с 27 марта по 2 апреля. «На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,4% респондентов», — передает ВЦИОМ. 77,9% респондентов положительно ответили на вопрос об одобрении деятельности президента. Согласно данным ФОМ , 79% россиян доверяют Владимиру Путину и 81% одобряют его деятельность. Председателю правительства России Михаилу Мишустину доверят 63,7% респондентов, согласно опросу ВЦИОМ. По данным ФОМ, 62% опрошенных считают, что Михаил Мишустин работает хорошо на своем посту. В период с 27 февраля по 5 марта данные опросов продемонстрировали такой же уровень доверия президенту и одобрения его работы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что феномен Путина состоит в его поддержке населением.

Россияне демонстрируют стабильно высокий уровень доверия президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные исследовательских организаций Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), полученные на неделе с 27 марта по 2 апреля. «На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,4% респондентов», — передает ВЦИОМ. 77,9% респондентов положительно ответили на вопрос об одобрении деятельности президента. Согласно данным ФОМ, 79% россиян доверяют Владимиру Путину и 81% одобряют его деятельность. Председателю правительства России Михаилу Мишустину доверят 63,7% респондентов, согласно опросу ВЦИОМ. По данным ФОМ, 62% опрошенных считают, что Михаил Мишустин работает хорошо на своем посту. В период с 27 февраля по 5 марта данные опросов продемонстрировали такой же уровень доверия президенту и одобрения его работы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что феномен Путина состоит в его поддержке населением.