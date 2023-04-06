06 апреля 2023

Челябинский губернатор заявил о новых отношениях России и Китая

Губернатор Текслер: взаимоотношения России и Китая вышли на новый уровень
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Алексей Текслер посетил швейное производство в исправительном учреждении в Челябинске. Челябинск, швейный цех, текслер алексей
По мнению Алексея Текслера, между Россией и Китаем складываются доверительные отношения Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, находящийся в настоящее время в Китайской Народной Республике (КНР) с рабочим визитом, заявил о новом уровне отношений между двумя странами. По мнению главы региона, одним из элементов таких отношений является межрегиональное сотрудничество.

«Взаимоотношения России и Китая вышли на новый уровень — это стратегические партнерство и доверительные отношения, которые смотрят в будущее. Один из элементов укрепления этих отношений — межрегиональное сотрудничество», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона.

После посещения провинции Шаньдун глава области отправился в провинцию Циндао. Там он встретился с членом постоянного комитета горкома КПК Циндао, секретарем партийного рабочего комитета Административного комитета Пилотной зоны «Китай-ШОС» Чжан Синьчжу. Они обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики, образования и культуры.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, находящийся в настоящее время в Китайской Народной Республике (КНР) с рабочим визитом, заявил о новом уровне отношений между двумя странами. По мнению главы региона, одним из элементов таких отношений является межрегиональное сотрудничество. «Взаимоотношения России и Китая вышли на новый уровень — это стратегические партнерство и доверительные отношения, которые смотрят в будущее. Один из элементов укрепления этих отношений — межрегиональное сотрудничество», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона. После посещения провинции Шаньдун глава области отправился в провинцию Циндао. Там он встретился с членом постоянного комитета горкома КПК Циндао, секретарем партийного рабочего комитета Административного комитета Пилотной зоны «Китай-ШОС» Чжан Синьчжу. Они обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики, образования и культуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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