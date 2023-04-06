Челябинский губернатор заявил о новых отношениях России и Китая

Губернатор Текслер: взаимоотношения России и Китая вышли на новый уровень

По мнению Алексея Текслера, между Россией и Китаем складываются доверительные отношения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, находящийся в настоящее время в Китайской Народной Республике (КНР) с рабочим визитом, заявил о новом уровне отношений между двумя странами. По мнению главы региона, одним из элементов таких отношений является межрегиональное сотрудничество.

«Взаимоотношения России и Китая вышли на новый уровень — это стратегические партнерство и доверительные отношения, которые смотрят в будущее. Один из элементов укрепления этих отношений — межрегиональное сотрудничество», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона.

После посещения провинции Шаньдун глава области отправился в провинцию Циндао. Там он встретился с членом постоянного комитета горкома КПК Циндао, секретарем партийного рабочего комитета Административного комитета Пилотной зоны «Китай-ШОС» Чжан Синьчжу. Они обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики, образования и культуры.