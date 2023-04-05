Алексей Текслер предложил ряд мер по сотрудничеству с провинцией Шаньдун Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил 6 апреля главе китайской провинции Шаньдун Линь У набор предложений о выгодном сотрудничестве регионов. Как сообщили в пресс-службе губернатора, вопросы затрагивают логистику, туризм, промышленность и другие сферы.

«Губернатор Алексей Текслер и секретарь парткома, начальник постоянного комитета народных представителей китайской провинции Шаньдун Линь У провели рабочую встречу. Стороны обсудили вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества», — отметили в пресс-службе главы региона.

Текслер обратил внимание коллеги на выгодное расположение области: на границе с Казахстаном, рядом расположены развитые регионы-соседи. Кооперацию губернатор предложил расширить в сфере машиностроения, поставок сельхозпродукции в Шаньдун. Отдельным пунктом значится развитие сотрудничества в сфере высшего образования. Соглашения уже заключены между Южно-Уральским госуниверситетом и двумя вузами: Шаньдунским институтом бизнеса и технологий и Китайским нефтяным университетом. Регион готов принимать у себя больше китайских студентов и преподавателей.

Кроме прочего, Текслер инициировал открытие прямого рейса Челябинск—Циндао. Город является экономическим центром провинции. Внимание губернатор также уделил вопросам расширения туристских связей. Китайцев он попытался заинтересовать нацпарками, горнолыжными курортами, челябинцев —достопримечательностями и пляжным отдыхом в Шаньдуне. Инициативы Текслера затронули и выставочную деятельность. Глава региона предложил открыть выставочный павильон продукции Челябинской области в демо-зоне ШОС.

Челябинский губернатор с 5 апреля находится с визитом в КНР. Местному производителю грузовиков Sinotruk Group Текслер предложил открыть в области совместное производство.

Губернатор Алексей Текслер презентовал коллеге пакет предложений о сотрудничестве Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области