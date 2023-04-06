Пермяки смогут стать соавторами книги «Путешествия с Алексеем Ивановым»

Конкурс-отбор объявила продюсер писателя Юлия Зайцева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Продюсер пермского писателя Алексея Иванова и автор книги-путеводителя по Уралу, созданной на основе произведения «Сердце Пармы» Юлия Зайцева набирает соавторов для создания новой книги. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Друзья, я набираю соавторов в свою команду путеводителей „Путешествия с Алексеем Ивановым“. Пишите со мной, пишите лучше меня», — пишет Юлия Зайцева.

Соавторами станет 1-3 победителя конкурса-отбора. Чтобы стать его участником, нужно изучить, как написаны визитки городов в путеводителе «Железный пояс». Визитка — это краткий емкий текст о городе, в котором зашито самое важное, чем запомнится город путешественнику. Далее нужно посмотреть обучающее видео от Юлии Зайцевой и написать визитку до 2000 знаков любого города из приведенного в условиях конкурса списка. Последний шаг — зарегистрироваться на конкурс на специальном сайте и отправить свою заявку.

Победители получат возможность собирать и исследовать материал: работать с открытыми источниками, архивами, музеями, местными жителями, очевидцами событий, в том числе и в экспедициях, поездках. Будут писать о местах, путешествиях и создавать смыслы этих мест. Соавтор также сможет участвовать в презентациях путеводителей и выставках по итогам экспедиций, и даже по желанию придумывать и проводить экскурсии.