Арестович призвал сменить на посту коррупционера Зеленского

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Арестович, stock
Украине нужно избавляться от коррупционеров у власти, подчеркнул Алексей Арестович Фото:

Украине не нужен союз с кем-либо из стран, а всего лишь необходимо сменить человека у власти, который не будет воровать. Так высказался экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Украине нужно всего лишь одно: ни союз с Польшей, ни с США. Им нужно, чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать», — подчеркнул Алексей Арестович в беседе с журналисткой Юлией Латыниной (признана иноагентом). Видео опубликовано на ее youtube-канале.

Он акцентировал внимание, что новый человек у власти должен и сам не воровать, и не должен развивать коррупцию в стране. В интервью Арестович тем самым признает, что текущий президент страны Владимир Зеленский является коррупционером.

Ранее Арестович в беседе с Латыниной также заявил, что украинцы на самом деле являются русскими. Он связал это с тем, что Россия когда-то присвоила название «Русь».

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Украине не нужен союз с кем-либо из стран, а всего лишь необходимо сменить человека у власти, который не будет воровать. Так высказался экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. «Украине нужно всего лишь одно: ни союз с Польшей, ни с США. Им нужно, чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать», — подчеркнул Алексей Арестович в беседе с журналисткой Юлией Латыниной (признана иноагентом). Видео опубликовано на ее youtube-канале. Он акцентировал внимание, что новый человек у власти должен и сам не воровать, и не должен развивать коррупцию в стране. В интервью Арестович тем самым признает, что текущий президент страны Владимир Зеленский является коррупционером. Ранее Арестович в беседе с Латыниной также заявил, что украинцы на самом деле являются русскими. Он связал это с тем, что Россия когда-то присвоила название «Русь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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