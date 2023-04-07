Арестович призвал сменить на посту коррупционера Зеленского

Украине не нужен союз с кем-либо из стран, а всего лишь необходимо сменить человека у власти, который не будет воровать. Так высказался экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Украине нужно всего лишь одно: ни союз с Польшей, ни с США. Им нужно, чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать», — подчеркнул Алексей Арестович в беседе с журналисткой Юлией Латыниной (признана иноагентом). Видео опубликовано на ее youtube-канале.
Он акцентировал внимание, что новый человек у власти должен и сам не воровать, и не должен развивать коррупцию в стране. В интервью Арестович тем самым признает, что текущий президент страны Владимир Зеленский является коррупционером.
Ранее Арестович в беседе с Латыниной также заявил, что украинцы на самом деле являются русскими. Он связал это с тем, что Россия когда-то присвоила название «Русь».
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