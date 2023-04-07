Арестович призвал сменить на посту коррупционера Зеленского

07 апреля 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Украине нужно избавляться от коррупционеров у власти, подчеркнул Алексей Арестович Фото: Официальный сайт президента Украины Украине не нужен союз с кем-либо из стран, а всего лишь необходимо сменить человека у власти, который не будет воровать. Так высказался экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. «Украине нужно всего лишь одно: ни союз с Польшей, ни с США. Им нужно, чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать», — подчеркнул Алексей Арестович в беседе с журналисткой Юлией Латыниной (признана иноагентом). Видео опубликовано на ее youtube-канале. Он акцентировал внимание, что новый человек у власти должен и сам не воровать, и не должен развивать коррупцию в стране. В интервью Арестович тем самым признает, что текущий президент страны Владимир Зеленский является коррупционером. Ранее Арестович в беседе с Латыниной также заявил, что украинцы на самом деле являются русскими. Он связал это с тем, что Россия когда-то присвоила название «Русь».

Украине не нужен союз с кем-либо из стран, а всего лишь необходимо сменить человека у власти, который не будет воровать. Так высказался экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. «Украине нужно всего лишь одно: ни союз с Польшей, ни с США. Им нужно, чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать», — подчеркнул Алексей Арестович в беседе с журналисткой Юлией Латыниной (признана иноагентом). Видео опубликовано на ее youtube-канале. Он акцентировал внимание, что новый человек у власти должен и сам не воровать, и не должен развивать коррупцию в стране. В интервью Арестович тем самым признает, что текущий президент страны Владимир Зеленский является коррупционером. Ранее Арестович в беседе с Латыниной также заявил, что украинцы на самом деле являются русскими. Он связал это с тем, что Россия когда-то присвоила название «Русь».