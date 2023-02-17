Арестович раскрыл истинную национальность украинцев

Арестович: украинцы на самом деле русские из-за присвоения Москвой названия «Русь»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Арестович сказал, что Украина и Россия конкурируют за первородство Фото:

Россия присвоила название «Русь», поэтому украинцы на самом деле русские. Об этом заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«Ни Грузия, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не конкурируют с Москвой за первородство. А мы конкурируем. Мы здесь русские на самом деле… Московия украла бренд, и, значит, мы должны исчезнуть», — Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана иноагентом). Видео опубликовано на ее youtube-канале.

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Крым и многочисленные области Украины принадлежат Киеву со времен Руси. Также на Украине предлагали переименовать Россию в Московию.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Россия присвоила название «Русь», поэтому украинцы на самом деле русские. Об этом заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. «Ни Грузия, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не конкурируют с Москвой за первородство. А мы конкурируем. Мы здесь русские на самом деле… Московия украла бренд, и, значит, мы должны исчезнуть», — Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана иноагентом). Видео опубликовано на ее youtube-канале. В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Крым и многочисленные области Украины принадлежат Киеву со времен Руси. Также на Украине предлагали переименовать Россию в Московию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...