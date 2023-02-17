Арестович раскрыл истинную национальность украинцев

Алексей Арестович сказал, что Украина и Россия конкурируют за первородствоФото: официальный сайт президента Украины
Россия присвоила название «Русь», поэтому украинцы на самом деле русские. Об этом заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
«Ни Грузия, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не конкурируют с Москвой за первородство. А мы конкурируем. Мы здесь русские на самом деле… Московия украла бренд, и, значит, мы должны исчезнуть», — Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана иноагентом). Видео опубликовано на ее youtube-канале.
В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Крым и многочисленные области Украины принадлежат Киеву со времен Руси. Также на Украине предлагали переименовать Россию в Московию.
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Россия присвоила название «Русь», поэтому украинцы на самом деле русские. Об этом заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. «Ни Грузия, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не конкурируют с Москвой за первородство. А мы конкурируем. Мы здесь русские на самом деле… Московия украла бренд, и, значит, мы должны исчезнуть», — Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана иноагентом). Видео опубликовано на ее youtube-канале. В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Крым и многочисленные области Украины принадлежат Киеву со времен Руси. Также на Украине предлагали переименовать Россию в Московию.