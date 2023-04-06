Пермячка взыскала через суд деньги за подключение к газу

07 апреля 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Также подрядчик заплатит 82 тысячи рублей штрафа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Перми заплатила 165 тысяч рублей владельцу газопровода за то, чтобы иметь право подключить газ к своему дому. Позже пермячка решила отказаться от услуг подрядчика и попросила вернуть сумму. Когда в возврате ей отказали, женщина обратилась в Ленинский районный суд. «Истец заключила с ООО „Виадук“ соглашение, в соответствии с которым ООО „Виадук“ предоставляет истцу право на подключение к данной сети газопотребления указанного земельного участка. В последующем у истца отпала необходимость в услугах ответчика, в связи с чем истец просила вернуть уплаченные по соглашению денежные средства. Ответчик денежные средства не вернул», — говорится в решении. На претензию подрядчик ответил тем, что деньги возвращать они не будут, но пермячка может передать свое право на подключение другому желающему, если таковой будет, за ту же плату. Однако суд постановил компании вернуть полную сумму пермячке, а также заплатить штраф в размере 82 тысяч рублей.

Жительница Перми заплатила 165 тысяч рублей владельцу газопровода за то, чтобы иметь право подключить газ к своему дому. Позже пермячка решила отказаться от услуг подрядчика и попросила вернуть сумму. Когда в возврате ей отказали, женщина обратилась в Ленинский районный суд. «Истец заключила с ООО „Виадук“ соглашение, в соответствии с которым ООО „Виадук“ предоставляет истцу право на подключение к данной сети газопотребления указанного земельного участка. В последующем у истца отпала необходимость в услугах ответчика, в связи с чем истец просила вернуть уплаченные по соглашению денежные средства. Ответчик денежные средства не вернул», — говорится в решении. На претензию подрядчик ответил тем, что деньги возвращать они не будут, но пермячка может передать свое право на подключение другому желающему, если таковой будет, за ту же плату. Однако суд постановил компании вернуть полную сумму пермячке, а также заплатить штраф в размере 82 тысяч рублей.