06 апреля 2023

Пермская прокуратура занялась профилактикой опасного поведения в ГУФСИН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное мероприятие в областном суде. Курган, прокуратура, прокурор
Пермский прокурор провел беседу с конвоирами Фото:

В Перми старший прокурор отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Валерий Рябухин рассказал сотрудникам ГУФСИН, которые занимаются конвоированием осужденных, об опасности деструктивного поведения. Информация о прошедшем визите прокурора размещена на официальном сайте ГУФСИН по Пермскому краю.

«Рябухин рассказал личному составу о важности соблюдения законов и необходимости поддержания служебной дисциплины. Также он обратил внимание на порядок применения физической силы и специальных средств при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей», — говорится на сайте ГУФСИН.

Во время встречи сотрудники ГУФСИН получили от прокурора ответы на свои вопросы. В конце встречи начальник управления по конвоированию Александр Зверев поблагодарил Рябухина за визит и беседу с сотрудниками.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Перми старший прокурор отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Валерий Рябухин рассказал сотрудникам ГУФСИН, которые занимаются конвоированием осужденных, об опасности деструктивного поведения. Информация о прошедшем визите прокурора размещена на официальном сайте ГУФСИН по Пермскому краю. «Рябухин рассказал личному составу о важности соблюдения законов и необходимости поддержания служебной дисциплины. Также он обратил внимание на порядок применения физической силы и специальных средств при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей», — говорится на сайте ГУФСИН. Во время встречи сотрудники ГУФСИН получили от прокурора ответы на свои вопросы. В конце встречи начальник управления по конвоированию Александр Зверев поблагодарил Рябухина за визит и беседу с сотрудниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...