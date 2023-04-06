Пермская прокуратура занялась профилактикой опасного поведения в ГУФСИН

Пермский прокурор провел беседу с конвоирами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми старший прокурор отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Валерий Рябухин рассказал сотрудникам ГУФСИН, которые занимаются конвоированием осужденных, об опасности деструктивного поведения. Информация о прошедшем визите прокурора размещена на официальном сайте ГУФСИН по Пермскому краю.

«Рябухин рассказал личному составу о важности соблюдения законов и необходимости поддержания служебной дисциплины. Также он обратил внимание на порядок применения физической силы и специальных средств при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей», — говорится на сайте ГУФСИН.

Во время встречи сотрудники ГУФСИН получили от прокурора ответы на свои вопросы. В конце встречи начальник управления по конвоированию Александр Зверев поблагодарил Рябухина за визит и беседу с сотрудниками.