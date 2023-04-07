Путин поручил перенести празднование Дня молодежи

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин дал поручение перенести День молодежи до 1 мая Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Администрации Президента РФ поручено обеспечить перенос празднования Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня. Срок поручения до 1 мая», — сообщается на официальном сайте президента РФ. Ответственным за данное поручение назначен первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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Президент РФ Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. «Администрации Президента РФ поручено обеспечить перенос празднования Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня. Срок поручения до 1 мая», — сообщается на официальном сайте президента РФ. Ответственным за данное поручение назначен первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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