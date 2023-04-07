Владимир Путин дал поручение перенести День молодежи до 1 мая
Президент РФ Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Администрации Президента РФ поручено обеспечить перенос празднования Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня. Срок поручения до 1 мая», —
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