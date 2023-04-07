По словам очевидца, спасателям удалось локализовать пожар (архивное фото)
В Екатеринбурге возле заправки на улице Варшавская, 7 загорелся автомобиль. Об этом сообщили в соцсети.
«На газовой заправке случился мощный пожар — горел автомобиль. К счастью, огонь не перекинулся на резервуар с топливом, иначе был бы взрыв», — рассказал очевидец в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».
Инцидент произошел утром 8 апреля. По словам очевидца, на место происшествия прибыли спасатели, пожар удалось локализовать. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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