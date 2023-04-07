07 апреля 2023

В Екатеринбурге загорелась машина возле заправки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, мчс, огонь, улица февральской революции, сгоревший автомобиль, пожар на автостоянке, пожар на парковке, машина сгорела
По словам очевидца, спасателям удалось локализовать пожар (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге возле заправки на улице Варшавская, 7 загорелся автомобиль. Об этом сообщили в соцсети.

«На газовой заправке случился мощный пожар — горел автомобиль. К счастью, огонь не перекинулся на резервуар с топливом, иначе был бы взрыв», — рассказал очевидец в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».

Инцидент произошел утром 8 апреля. По словам очевидца, на место происшествия прибыли спасатели, пожар удалось локализовать. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге возле заправки на улице Варшавская, 7 загорелся автомобиль. Об этом сообщили в соцсети. «На газовой заправке случился мощный пожар — горел автомобиль. К счастью, огонь не перекинулся на резервуар с топливом, иначе был бы взрыв», — рассказал очевидец в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел утром 8 апреля. По словам очевидца, на место происшествия прибыли спасатели, пожар удалось локализовать. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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