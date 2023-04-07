Семья воссоединилась после шести месяцев разлуки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Салехард (ЯНАО) из зоны СВО вернулся военнослужащий Сергей. После шестимесячной разлуки, в аэропорту его встречала супруга и двое маленьких детей. Глава города Алексей Титовский рассказал в своем telegram-канале, что боец прибыл в отпуск для прохождения реабилитации.

«Сегодня четырехлетний Миша и 10-месячная Даша встречают папу после полугода разлуки. Сержант мотострелкового штурмового батальона Сергей вернулся в отпуск после службы в зоне боевых действий. В отпуск прибыл для реабилитации», — говорится в сообщении. Алексей Титовский отметил, что ямальскому бойцу будет оказана помощь в восстановлении — спортивный зал, бассейн.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Нового Уренгоя (ЯНАО), уехавший добровольцем в зону спецоперации, вернулся в двухнедельный отпуск. Большую часть времени он проводит с детьми, так как очень по ним соскучился и встречи теперь кажутся намного теплее.