Fox News: ФБР вербует россиян через соцсети

08 апреля 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

ФБР вербует россиян с целью шпионажа в пользу США и Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральное бюро расследований (ФБР) вербует россиян через социальные сети с целью шпионажа. Таким образом в США хотят быстрее завершить конфликт на Украине. Об этом сообщает телеканал Fox News. «ФБР обратилось к социальным сетям, чтобы помочь ему [бюро] увеличить вербовку и сбор разведданных в России, поскольку конфликт на Украине продолжает бушевать без конца», — сообщает американский телеканал. При этом уточняется, что американские эксперты, которые сами являются носителями русского языка, выступают против данной идеи. Журналисты из телеканала уточняют, что в социальных сетях размещают видео из которого следует обращение некоего русскоговорящего голоса. Он говорит, что ФБР может изменить будущее россиян, если те смогут предоставить США разведданные. «ФБР ценит вас. ФБР может вам помочь, но только у вас есть возможность сделать первый шаг», — передают журналисты слова представителя отдела контрразведки ФБР Алана Колера. Ранее сообщалось, что в России заблокировали сайты ЦРУ и ФБР. Роскомнадзор объяснил, что блокировка связана с распространением фейков от этих ресурсов, дискредитирующие армию РФ.

Федеральное бюро расследований (ФБР) вербует россиян через социальные сети с целью шпионажа. Таким образом в США хотят быстрее завершить конфликт на Украине. Об этом сообщает телеканал Fox News. «ФБР обратилось к социальным сетям, чтобы помочь ему [бюро] увеличить вербовку и сбор разведданных в России, поскольку конфликт на Украине продолжает бушевать без конца», — сообщает американский телеканал. При этом уточняется, что американские эксперты, которые сами являются носителями русского языка, выступают против данной идеи. Журналисты из телеканала уточняют, что в социальных сетях размещают видео из которого следует обращение некоего русскоговорящего голоса. Он говорит, что ФБР может изменить будущее россиян, если те смогут предоставить США разведданные. «ФБР ценит вас. ФБР может вам помочь, но только у вас есть возможность сделать первый шаг», — передают журналисты слова представителя отдела контрразведки ФБР Алана Колера. Ранее сообщалось, что в России заблокировали сайты ЦРУ и ФБР. Роскомнадзор объяснил, что блокировка связана с распространением фейков от этих ресурсов, дискредитирующие армию РФ.