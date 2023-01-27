В России заблокировали сайты ЦРУ и ФБР. Скрин

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Презентация доклада Андрея Манойло
Причина блокировки сайтов ЦРУ и ФБР неизвестна Фото:

В России заблокировали доступ к сайтам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР). Такое решение принял Роскомнадзор.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам cia.gov и fbi.gov, указано на портале ведомства для проверки заблокированных порталов. Причина не уточняется. Также не указано, кто потребовал заблокировать ресурсы. Зайти на сайты ФБР и ЦРУ не удается.

Доступ к сайту ЦРУ ограничен
Сайт ФБР заблокирован

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В России заблокировали доступ к сайтам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР). Такое решение принял Роскомнадзор. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам cia.gov и fbi.gov, указано на портале ведомства для проверки заблокированных порталов. Причина не уточняется. Также не указано, кто потребовал заблокировать ресурсы. Зайти на сайты ФБР и ЦРУ не удается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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