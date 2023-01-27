В России заблокировали доступ к сайтам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР). Такое решение принял Роскомнадзор.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам cia.gov и fbi.gov, указано на портале ведомства для проверки заблокированных порталов. Причина не уточняется. Также не указано, кто потребовал заблокировать ресурсы. Зайти на сайты ФБР и ЦРУ не удается.
Доступ к сайту ЦРУ ограничен
Скриншот сайта ЦРУ
Сайт ФБР заблокирован
Скриншот сайта ФБР
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В России заблокировали доступ к сайтам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР). Такое решение принял Роскомнадзор. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам cia.gov и fbi.gov, указано на портале ведомства для проверки заблокированных порталов. Причина не уточняется. Также не указано, кто потребовал заблокировать ресурсы. Зайти на сайты ФБР и ЦРУ не удается.