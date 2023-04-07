Салехардские артисты снимаются в сериале для федерального канала Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Известный российский комик Денис Дорохов пожелал удачи ямальским актерам, принимающим участие в съемках нового комедийного сериала в Салехарде (ЯНАО). На официальном telegram-канале администрации города опубликовано видео со словами напутствия от артиста.

«Я передаю огромнейший привет ямальским ребятам и девчатам, которые сейчас работают над сериалом. Вы большие молодцы, дай бог вам сил в этом не легком труде. Снимайте для себя, чтобы вы сами кайфовали, а остальное приложится», — пожелал комик.

Денис Дорохов выразил желание поработать в дальнейшем с актерами. Новый проект снимается для одного из федеральных каналов. В сериале принимают участие салехардские артисты — простые жители города.

Ранее URA.RU сообщало, что актриса из Кургана Наталья Шелепова снялась в сериале «Кафе «Куба» от телеканала ТНТ. Главную роль в этом сериале исполнила звезда «Реальных пацанов» и «Comedy Woman» Марина Федункив. Шелеповой досталась роль официантки, которая работает в кафе.