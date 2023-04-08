В Верхней Салде (Свердловская область) ночью загорелись два частных дома на улице Избирателей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала читательница Анастасия.
«Увидела из окна, что горит два дома на улице Избирателей. Когда подошла, выяснилось, что пожарные ждали электриков для отключения электричества. Как приехали коммунальщики, пожарные сразу начали тушить, чтобы пламя не перекинулось на соседние дома», — рассказала Александра.
Пожар произошел в ночь на 9 апреля напротив дома на улице Индустриальная, 44. По словам свердловчанки, в результате пожара никто не пострадал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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