В Челябинске выставлен на продажу эстетцентр. Скрин

В Челябинске выставлен на продажу Центр эстетической медицины «Барселона»

10 апреля 2023 в 03:41 Размер текста - 17 +

В клинике проводят манипуляции по омоложению (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске выставлен на продажу Центр эстетической медицины «Барселона» за 21,5 миллион рублей. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений. «Продается готовый бизнес ООО Центр эстетической медицины ''BARCELONA''. Объект расположен на первой линии гостевого маршрута Комсомольский проспект. Хорошая транспортная доступность, удобные подъездные пути, рядом остановки общественного транспорта — 16 маршрутов», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор указал, что площадь клиники составляет 135,5 квадратных метров. В шести кабинетах проведен качественный ремонт, входная группа остеклена витражами. Ранее эксперты рассказали URA.RU о том, что челябинцы начали массово приобретать готовый бизнес. Как заявили аналитики компании «Авито», наиболее частыми причинами поиска работающего бизнеса становятся желание получать стабильный доход с минимумом участия, вложение свободных денег или, реализация собственных амбиций. Клиника расположена в густонаселенном квартале на первой линии от проспекта Скрин сайта «Авито»

В Челябинске выставлен на продажу Центр эстетической медицины «Барселона» за 21,5 миллион рублей. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений. «Продается готовый бизнес ООО Центр эстетической медицины ''BARCELONA''. Объект расположен на первой линии гостевого маршрута Комсомольский проспект. Хорошая транспортная доступность, удобные подъездные пути, рядом остановки общественного транспорта — 16 маршрутов», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор указал, что площадь клиники составляет 135,5 квадратных метров. В шести кабинетах проведен качественный ремонт, входная группа остеклена витражами. Ранее эксперты рассказали URA.RU о том, что челябинцы начали массово приобретать готовый бизнес. Как заявили аналитики компании «Авито», наиболее частыми причинами поиска работающего бизнеса становятся желание получать стабильный доход с минимумом участия, вложение свободных денег или, реализация собственных амбиций.